Xiaomi Mi 11 Ultra é revelado antes do lançamento oficial e é surpreendente

O novo Xiaomi Mi 11 é uma verdadeira máquina de combate à concorrência mais feroz. A sua qualidade, o desempenho e o preço substancialmente mais baixo, fazem dele a escolha para muitos consumidores. Mas a empresa da China terá uma surpresa para breve… ou melhor uma surpresa desvendada antes do tempo.

Conheça todos os pormenores do Xiaomi Mi 11 Ultra com câmara com zoom que pode ir até às 120X e um pequeno ecrã na traseira.

Foi por pouco tempo que o vídeo esteve disponível… mas o que chega à Internet jamais desaparece… Aparentemente, um YouTuber filipino (TECH BUFF PH) teve acesso ao Xiaomi Mi 11 Ultra antes do seu lançamento, como, aliás, é normal no meio, mas publicou o vídeo antes do tempo. O vídeo foi retirado, mas é claro, está partilhado já por toda a Web.

Acredita-se que este seja o equipamento M2012K1G de nome de código “star”, recentemente certificado pela Eurasian Economic Commission (EEC) na Europa e pelo Bureau of Indian Standards (BIS) da Índia.

Xiaomi Mi 11 Ultra… um descuido revela todos os pormenores

Deste vídeo resultou então a partilha de todos os pormenores associados ao novo smartphone Xiaomi.

Em primeiro lugar destacam-se as cores das duas variantes, preto e branco. Mas imediatamente, o olhar é desviado para o módulo de câmaras na traseira. Este smartphone apresenta uma saliência simétrica na zona superior da traseira onde estão posicionadas três câmaras, um flash LED e ainda um pequeno ecrã que projeta a própria imagem do ecrã principal do smartphone.

Este pequeno ecrã poderá ser útil, por exemplo, para enquadrar uma selfie captada com a câmara principal.

Segundo é descrito no vídeo, o Xiaomi Mi 11 Ultra tem um ecrã OLED de 6,8″ com acabamento curvo. Este ecrã tem vidro com proteção Corning Gorilla Glass Victus, uma resolução WQHD+ e taxa de atualização adaptativa de 120Hz. No canto superior direito tem uma câmara frontal de 20 MP a perfurar o ecrã.

O design revela que também este modelo tem um sistema de som stereo, desenvolvido pela Harman Kardon, tal como o Mi 11 já apresentado. Além disso, é à prova de água e poeiras, com certificado IP68.

Vem equipado, claro, com o Snapdragon 888, tem uma bateria de 5.000 mAh que suporta carregamento rápido com fio de 67W, carregamento rápido sem fio de 67W e carregamento reverso de 10W.

A câmara principal é de 50 MP com uma lente grande angular. A câmara com lente ultra grande angular é de 48 MP. Já a câmara periscópio e telefoto é também de 48 MP, mas com zoom ótico de 10x e zoom máximo até 120x, segundo o que é descrito.

Finalmente, será lançado com Android e, claro, com a MIUI 12.5.

É provável que este modelo chegue ao mercado de forma oficial dentro de um ou dois meses, como sugerem as certificações recentes. Além deste, poderão ser lançados mais dois modelos, o Mi 11 Lite de gama média e um Mi 11 Pro.