Sonda espacial da China aproxima-se de Marte e tira a sua primeira foto

No final do passado mês de julho de 2020, a China lançou o foguetão Long March 5, a partir da base de Wenchang, em direção a Marte. A missão demoraria 7 meses até chegar ao planeta vermelho. Agora, já a desacelerar para entrar na órbita do planeta, a sonda Tianwen-1 enviou para Terra a sua primeira foto de Marte.

A imagem mostrada foi partilhada pela agência espacial nacional. A missão prepara-se para pousar no planeta vermelho no final deste ano.

Sonda da China Tianwen-1 está a chegar a Marte

Conforme foi noticiado, a nave espacial lançada no verão passado, para rivalizar com a missão dos EUA, deve entrar na órbita de Marte por volta do dia 10 de fevereiro.

A foto a preto e branco, divulgada na sexta-feira pela Administração Espacial Nacional da China, mostrou características geológicas, incluindo a cratera Schiaparelli e os Valles Marineris, um vasto terreno de desfiladeiros na superfície marciana.

Conforme referiu a agência, a nave robótica ativou um dos seus motores para “fazer uma correção orbital” na sexta-feira e deve desacelerar antes de ser “capturada pela gravidade marciana” dentro de 4 dias.

O Tianwen-1 de cinco toneladas inclui um orbitador de Marte, um módulo de pouso e um rover que estudará o solo do planeta. A China espera finalmente pousar o rover em maio numa área que se chama Utopia Planitia, uma enorme bacia de impacto em Marte.

China quer assumir-se como uma super potência espacial

Depois de ver os Estados Unidos e a União Soviética liderarem o espaço durante a Guerra Fria, a China despejou milhões de dólares no seu programa espacial comandado pelos militares. Assim, nesta última década, o país fez grandes avanços, com o envio de um ser humano ao espaço em 2003.

A potência asiática lançou as bases para montar uma estação espacial até 2022 e ganhar uma posição permanente na órbita da Terra.

Contudo, Marte provou ser um alvo desafiador. Até agora, só os Estados Unidos conseguiram pousar com sucesso no planeta. Outros países, já investiram para chegar a Marte, como, por exemplo, a Rússia, Europa, Japão e Índia.

Tianwen-1 não é a primeira tentativa da China de chegar a Marte. Uma missão anterior com a Rússia em 2011 terminou prematuramente porque o lançamento falhou.