ChatGPT em baixo hoje: dois incidentes ativos afetam serviço em todo o mundo

A página de estado oficial da OpenAI confirma falhas ativas no ChatGPT e no Codex esta tarde de 20 de abril de 2026, num contexto de instabilidade técnica que se arrasta há meses.

Se tentou aceder ao ChatGPT esta tarde e não conseguiu, não está sozinho. A página de estado oficial da OpenAI confirma dois incidentes ativos neste momento: uma falha que impede utilizadores de carregar o ChatGPT e o Codex, e um problema separado que afeta o plano Business há já mais de sete horas.

O primeiro incidente, detetado há cerca de 14 minutos no momento da captura, encontra-se na fase de investigação, o que significa que a OpenAI ainda não identificou a causa raiz nem apresentou um prazo de resolução.

O segundo, que afeta utilizadores que tentam fazer upgrade ou adicionar novos lugares no plano Business, já tem mitigação aplicada, mas a recuperação ainda está a ser monitorizada.

Contexto: uma instabilidade que não é nova

Estes incidentes não surgem do nada. Nos últimos meses, o ChatGPT tem atravessado um período de turbulência técnica considerável. Em fevereiro de 2026, uma queda global afetou todos os serviços da plataforma, conversas, pesquisa, geração de imagens e Codex, na sequência do lançamento da aplicação Codex para Mac, que gerou mais de 200.000 downloads no primeiro dia e sobrecarregou a infraestrutura.

A isso junta-se a transição forçada entre gerações de modelos: a OpenAI retirou o GPT-4o e prepara-se para unificar toda a sua infraestrutura na série GPT-5, uma mudança que tem gerado instabilidade crónica nos servidores.

Utilizadores do GPT-5.2 com Extended Thinking chegaram a reportar velocidades de apenas 4 tokens por segundo.

O cenário de hoje serve como mais um lembrete de que a dependência crescente de ferramentas de IA em contexto profissional expõe organizações e utilizadores a interrupções com impacto real no trabalho.

A OpenAI deverá publicar atualizações na sua página de estado à medida que a situação evolui.