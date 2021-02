Aurora 7: o primeiro computador portátil do mundo com sete ecrãs

Talvez tenha lido o título duas vezes para ter a certeza, mas é verdade, não se enganou. Uma empresa no Reino Unido apresentou recentemente um computador portátil completamente diferente de tudo o que conhecemos até hoje.

Chama-se Aurora 7 e é um computador portátil com sete ecrãs, sendo o primeiro no mundo com esta característica.

Aurora 7 é um portátil com sete ecrãs

Apesar de um ecrã ser suficiente para a grande maioria das pessoas, a empresa britânica Expanscape não é da mesma opinião. Desta forma, a marca criou o Aurora 7, o primeiro computador portátil do mundo que não traz um, nem dois, nem mesmo três, mas sim sete ecrãs!

A primeira impressão que dá quando olhamos para este computador é a de vários ecrãs a sair por tudo quanto é lado. Para além de que parece algo saído de um filme de ficção.

No fundo os ecrãs desdobram-se atrás do ecrã principal até estarem todos expostos, tal como vemos nas imagens. E ao dobrarem novamente, o equipamento fica com o aspeto de computador portátil ‘normal’ mas a zona do ecrã muito mais volumosa devido aos 7 monitores.

Especificações potentes

Para além deste aspeto principal, o Aurora 7 oferece especificações de alto desempenho. Os quatro ecrãs maiores são LCDs com 17,3 polegadas e resolução 4K. Os restantes três ecrãs têm apenas 7 polegadas e resolução FullHD (1920 x 1080). Um dos ecrãs mais pequenos fica localizado na zona do teclado e é sensível ao toque.

Conta com um processador Intel Core i9-9900K e uma GPU GeForce GTX 1060 da Nvidia. Traz ainda um HDD de 2 TB, um SSD de 2,5 TB e 64 GB de memória RAM DDR4.

Para já o Aurora 7 é apenas um protótipo e, curiosamente, algumas das suas peças foram feitas através de impressão 3D.

Quanto ao peso, o portátil pesa quase 12 kg, o que é compreensível dada a quantidade de ecrãs que traz. Mas assim que deixe de ser apenas um protótipo, a Expanscape poderá reduzir este peso para 10 kg. Uma vez fechado, o equipamento fica com cerca de 11 cm de espessura.

O protótipo do Aurora 7 já se encontra à venda para os interessados, mas o preço está no segredo dos deuses e não é revelado. E os consumidores são obrigados a assinar um contrato onde se comprometem a não revelar o preço pago pelo computador. Querem avançar com um possível valor?