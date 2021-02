Por muito que não se pretenda, a comparação entre o Android e o iOS é quase constante. Sendo dois sistemas móveis concorrentes, é normal que surjam funcionalidades similares e que acabam por se tornar essenciais.

Uma das últimas novidades do iOS é a possibilidade de usar o Apple Watch para desbloquear o iPhone quando uma máscara é detetada. Na verdade, esta melhoria deste sistema está no Android há muitos anos e funciona de forma ligeiramente mais simples e direta.

Com a necessidade constante de usar máscara de proteção, uma das melhores funcionalidades de segurança do Android e do iOS deixaram de funcionar. Falamos da capacidade de reconhecer o utilizador e desbloquear o smartphone.

Se o iOS 14.5 irá introduzir a capacidade de usar o smartwatch, no Android já podemos usar o Smart Lock, e ter essa novidade. Na verdade, está presente desde 2014, no Android Lollipop 5.0, bastando um dispositivo Bluetooth ligado.

Para ativar esta funcionalidade no Android basta aceder às Definições e depois escolher a opção Biometria e desbloqueio do ecrã. Continuam com a escolha da opção Desbloqueio inteligente. Estas opções podem diferenciar ligeiramente entre smartphones e marcas.

Agora que estão no Smart Lock, devem escolher a opção Dispositivos Fidedignos. Se optarem, podem também criar uma área de segurança, com a opção Locais fidedignos. O comportamento será o mesmo que com o smartwatch.

Escolham então adicionar um dispositivo fidedigno e depois escolham o que querem usar da lista presente. Esta vai conter todos os dispositivos que estão registados no smartphone. O ideal é usar um smartwatch, uma smartband ou outro que esteja a ser usado pelo utilizador. Terminem a confirmar a utilização do dispositivo.

Daqui em diante, e sempre que quiserem usar o smartphone, este vai estar desbloqueado. Isto claro, se o smartwatch estiver presente, ligado e associado ao smartphone. Assim, e mesmo com a presença da máscara, podem tocar no ecrã e aceder diretamente ao Android e ao que querem tirar deste.