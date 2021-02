Uma das grades novidades da Apple no ano passado foi o novo macOS Big Sur. Este sistema operativo criado para os Mac trouxe uma verdadeira mudança na sua interface e em muitos componentes internos. A ideia da Apple é aproximar esta versão com o que o iOS oferece.

O macOS Big Sur tem agora um problema que foi revelado e que pode trazer problemas sérios aos utilizadores. Caso estes tentem fazer a atualização sem ter o espaço necessários livre, os dados podem ser perdidos de forma permanente.

Problemas na atualização do macOS Big Sur

Para além de todas as novidades que o Big Sur traz, a Apple detalhou também as especificações deste sistema. Requer que os Macs onde poderá ser instalado tenham livres pelo menos 35,5 GB de armazenamento, para assim o processo decorrer sem problemas. Para além deste precisa de mais 13 GB para o instalador.

O que se descobriu agora é preocupante e pode trazer problemas aos utilizadores. Caso este espaço não esteja disponível, a instalação tentará ser realizada e pode corromper os dados do utilizador. O processo de avaliação do espaço livre parece não estar a funcionar da forma correta.

Falta de espaço estraga a instalação

Uma vez que o processo vai decorrer, ou pelo menos ser iniciado, os problemas surgem de imediato. Durante o processo de instalação, e caso o espaço livre na seja o necessário, o Mac deixa de responder e bloqueia. Assim, o utilizador perde o controlo sobre a sua máquina.

Ao fim de algum tempo, o utilizador poderá tentar reiniciar, mas acabará por entrar num loop. Este irá acabar sempre por mostrar a mensagem “An error occurred preparing the software update”. Daí em diante não será possível arrancar ou recuperar dados.

Uma solução radical para os problemas

A forma de resolver o problema passar por fazer uma reinstalação manual e total do macOS Big Sur, eliminado os dados presentes no disco. Assim, os dados apenas podem ser recuperados caso o utilizador tenha uma cópia feita via Time Machine ou Time Capsule.

Curiosamente, o problema parece não existir nas atualizações que chegam via OTA, ao fazer a atualização da versão 11.1 para a 11.2. Sabe-se também que o problema existe nas mais recentes versões, mesmo o mais recente macOS Big Sur 11.3 beta. Espera-se que a Apple reconheça em breve o problema e o resolva.