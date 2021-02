Sistemas de mineração de criptomoedas provocam cortes de luz no Irão

A procura pela mineração de criptomoedas está completamente fora do controlo. Os utilizadores esgotam o hardware necessário para minerarem as moedas digitais, deixando o mercado sem stock destes produtos para os outros utilizadores.

Mas agora do continente asiático chega-nos uma notícia caricata. Os sistemas de mineração de criptomoedas no Irão estão a provocar cortes de luz na região.

São recorrentes as notícias sobre sistemas de mineração que utilizam dezenas de placas gráficas, nomeadamente as novas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 da Nvidia. O objetivo é usar todo o poder destes chips para minerar criptomoedas, como as populares Bitcoin e Ehtereum.

No entanto o resto dos utilizadores, que apenas querem comprar uma gráfica para uso doméstico ou para jogos, não têm conseguido um exemplar dada a enorme quantidade destas GPUs usadas para minerar. E parece que já nem os portáteis com a nova gama RTX 30 escapam.

Mas parece que a procura por moedas digitais está ainda a levantar outros problemas que afetam terceiros.

Sistemas de mineração no Irão provocam quebras na eletricidade

Várias regiões do Irão, como Teerã, começaram a ter quebras de luz, levando a população a ficar temporariamente e por diversas vezes às escuras. E o motivo para este problema deve-se aos sistemas de mineração da região da criptomoeda Ethereum que usam as GPUs GeForce RTX 30 da Nvidia e as Radeon RX 6000 da AMD.

Esta prática tem ganho popularidade no país asiático, sobretudo porque o preço da eletricidade por lá é significativamente mais baixo. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Cambridge, o Irão é um dos seus países do mundo mais populares para a mineração de criptomoedas.

Para além disso, segundo o site El Chapuzas Informatico, as empresas chinesas estão a transferir as suas operações de mineração para o Irão, onde o custo da eletricidade é até quatro vezes mais baixo.

Até ao momento existem 14 grandes sistemas de mineração no Irão que consomem cerca de 300 megawatts de energia no país, na altura dos apagões. Mas estima-se que esse valor possa chegar aos 450 megawatts. O equivalente a uma cidade com cerca de 100 mil habitantes.

Para além dos problemas de luz, esta é mais uma razão pela qual os consumidores não conseguem então encontrar no mercado sobretudo as placas gráficas da Nvidia para compra. Centenas de unidades estão assim a ser adquiridas para minerar criptomoedas.