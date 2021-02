As constantes atualizações e melhorias do Windows 10 fazem deste sistema da Microsoft um dos mais usados e mais estáveis do mercado. Claro que existem problemas, mas estes estão a ser corrigidos e eliminados de forma permanente.

Como é normal no seu ciclo de desenvolvimento, a Patch Tuesday traz as correções de segurança necessárias para a sua estabilidade. A de fevereiro surgiu agora e traz várias correções importantes. É por isso hora de atualizar o Windows 10.

Hora de atualizar o Windows 10

Todos os meses na mesma altura, a Microsoft lança as correções do Windows 10. A Patch Tuesday garante aos utilizadores a chegada das mais recentes e importantes correções de segurança, para que as máquinas estejam protegidas contra todos os problemas.

Este mês de fevereiro não foi diferente e mais uma vez a Patch Tuesday chegou para o Windows 10 e para outras versões mais antigas. Todas as correções estão disponíveis e prontas para ser instaladas nestes sistemas operativos da Microsoft.

As correções da Patch Tuesday

No que toca ao Windows 10, a Microsoft voltou a focar-se na segurança e este mês corrigiu uma falha que permitia a elevação de privilégios nos componentes win32k. Há ainda a correção da falha que poderia comprometer o sistema de ficheiros e impedir o arranque depois de um chkdsk /f.

Outra correção de segurança veio fechar a falha que permitia às apps com privilégios de sistema imprimir para os portos “File:”. Muitos outros componentes e serviços do Windows 10 tiveram também correções importantes e melhorias de segurança.

Segurança para mais sistemas da Microsoft

Também as versões anteriores do Windows foram alvo de melhorias a vários níveis, desde o Windows 8 até ao velho e ainda usado Windows 7. Estas estão disponíveis, dependendo do suporte a que os utilizadores tiverem acesso, especialmente no caso do sistema mais antigo.

Dada a relevância destas atualizações, é importante que as mesmas sejam instaladas de imediato. Estas devem estar já disponíveis para os utilizadores, dentro da área Atualizações e Segurança que está dentro das Definições do Windows 10.