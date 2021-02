A Apple tem estado ativamente a atualizar os seus sistemas operativos, sempre para corrigir problemas e para trazer novidades. Ainda assim, parecem existir problemas que estão a ser esquecidos e que não estão a ser resolvidos.

Um destes, que vem já desde o macOS BigSur 11.1, está relacionado com os monitores externos e a sua ligação. Muitos utilizadores queixam-se que não conseguem ligar os seus Macs aos monitores externos.

As queixas estão a aumentar e muitos utilizadores estão a relatar que existe um problema no macOS Big Sug que os impede de usar monitores externos. Não é uma situação nova, tendo chegado com a versão 11.1 do Big Sur. Mesmo a mais recente atualização parece ter esta falha presente.

Porta USB-C não reconhece monitores externos

A primeira falha está focada nas portas USB-C e que estão com problemas neste sistema. As queixas revelam que estas deixaram de reconhecer os monitores externos e que como tal não podem ser usados para complementar estas máquinas.

Não existe um padrão sobre as máquinas da Apple onde o problema se manifesta, sendo generalizado nos diferentes modelos. Estando focado no macOS Big Sur, parece afetar os monitores ligados por DisplayPort e por HDMI, quer ligados diretamente ou através de adaptadores e hubs.

Culpa parece ser do macOS Big Sur nos Mac

Uma segunda falha, também localizada nos monitores externos tem um comportamento anormal e estranho. O que é relatado neste caso revela que estes ficam incapazes de funcionar na sua resolução máxima, de 4K e 60Hz, por exemplo.

Em alguns casos, um monitor de 4K é detetado como um de 1080 apenas. A maioria dos casos parece estar nos MacBook Pro de 16 polegadas, mas há também relatos de outros modelos. Por agora parece não existir uma solução alternativa fiável, propagada e testada para este problema.

O curioso nestes 2 casos é que não estavam presentes no lançamento do macOS Big Sur. Surgiram posteriormente e mesmo a versão Release Candidate da versão 11.3 parece não tratar destas 2 falhas. A Apple terá de resolver estes problemas de forma rápida, para que o macOS Big Sur e os Macs possam ser novamente usados de forma total.