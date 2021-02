Elon Musk, o sonhador, quer que Tesla Roadster possa pairar

No mundo de Elon Musk poucas das suas ideias sonhadoras podem ser questionadas, pelo menos do ponto de vista da sua execução. “O Homem sonha, a obra nasce”, já dizia Fernando Pessoa. E no caso de Elon Musk temos visto as coisas um pouco assim. Com o Tesla Roadster a ser preparado para chegar às estradas em 2022, agora o CEO da empresa vem afirmar que quer que este carro possa pairar…

Ainda não sabe bem como… mas pelo menos quer fazê-lo sem que “mate pessoas”.

As declarações de Elon Musk raramente são deixadas passar em branco. As suas palavras, seja nas redes sociais, seja em eventos das suas empresas, sejam proferidas em entrevistas, apesar de poderem parecer apenas ideias “idiotas”, têm que ser encaradas como desenvolvimentos para o futuro.

O seu Tesla Roadster assume-se como um bólide com uma aceleração dos 0 a 100 km/h em apenas 1,9 segundos, uma autonomia superior a 1000 quilómetros e uma velocidade máxima acima dos 400 km/h.

Tesla Roadster, o carro que não vai só voar nas estradas

O verbo “voar” já foi associado ao Tesla Roadster no passado, quando Musk anunciou que iria passar pelas estradas de Nürburgring. Na altura, a expressão foi usada para exaltar a alta velocidade deste carro. Mas agora é mais que isso.

Numa entrevista a Joe Rogan, no seu podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk teve mais de 200 minutos para falar dos seus projetos. Já antes o tínhamos ouvido falar em oferecer um propulsor de foguete para aumentar a velocidade deste carro, mas agora vai mais além.

Musk diz que considera usar os propulsores para fazer este carro pairar.

Eu quero pairar e estava a tentar descobrir como fazer essa coisa pairar sem […] matar pessoas. Talvez ele possa pairar tipo um metro acima do solo ou algo parecido. Se se despenhar, a suspensão explodirá, mas você não morrerá.

Sabemos que vai acontecer. Mesmo que não seja em 2022, com o seu lançamento, mesmo que não seja propriamente com este modelo, não há dúvidas que Elon Musk vai meter esta ideia a funcionar para mostrar, uma vez mais, ao mundo, como se evolui.