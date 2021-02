Ensino Online: Alunos podem chumbar por faltar às aulas

Face à pandemia que estamos a viver, as aulas em Portugal passaram para o modelo online e isso levanta muitos desafios aos alunos e professores. Sendo tudo virtual, onde escapa as emoções, sentimentos e a própria noção de sala de aula enquanto espaço físico, o trabalho do professor é difícil e exigente.

Mas sabia, por exemplo, que caso os alunos não compareçam podem chumbar por faltas?

De acordo com o que é revelado pelo JN, as escolas vão monitorizar semanalmente ausências. Os pais têm de justificar a ausência de sessões síncronas e a não realização de tarefas. O objetivo é que as aulas online tenham mais semelhanças com as aulas tradicionais (em tempos não COVID-19) e que haja esse rigor na assiduidade e pontualidade.

A pedido do Ministério da Educação, as escolas vão sinalizar semanalmente as ausências injustificadas nas aulas online e reportar às comissões de proteção de menores os casos de risco de abandono. Os diretores preparam-se para chamar às escolas alunos sem equipamentos ou sem apoio em casa. As regras da monitorização são definidas por cada agrupamento de escolas, revela o jornal.

Qual será o limite de faltas nas aulas online para chumbar de ano?

No 1.º ciclo, o limite de faltas definido no Estatuto do Aluno é de 10 dias, seguidos ou interpolados; nos restantes anos, é o dobro dos tempos letivos semanais de cada disciplina. Em regime presencial, os pais só são contactados após ser atingida metade das faltas injustificadas

Os alunos que forem chamados às escolas não irão ter aulas presenciais, serão distribuídos pelas salas para assistirem às sessões online.

O “Estudo em Casa”, antiga “Telescola”, quadruplicou as audiências na RTP Memória com o regresso do ensino à distância – agora alargado ao Secundário –, na segunda-feira. No total do dia, contando com a TDT e a TV por cabo, a RTP Memória atingiu um “rating” de 25,6% (quase 26 mil telespetadores a assistir), um número muito superior ao registado na sexta-feira anterior: segundo a empresa GfK, a audiência tinha sido de 6,7% (cerca de sete mil telespetadores sintonizados).