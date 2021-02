Samsung Galaxy S21 FE – ainda sem data de lançamento, mas já em desenvolvimento

A linha FE da Samsung, a “Fan Edition”, foi lançada no decorrer do ano passado, como uma reinterpretação do smartphone de topo, mas com um ar mais jovem. Há claro um ajuste das especificações face ao modelo de topo de forma a se conseguir ter um modelo com o melhor processador, mas a um preço consideravelmente mais baixo. Com o lançamento do Galaxy S21 em janeiro será natural que a empresa lance também este ano uma versão FE.

Ainda não existe uma previsão de quando será lançado este modelo e poderá haver um ajuste do calendário de lançamentos da Samsung para este ano, considerando o próprio anúncio do Galaxy S21. Até haver certezas, claro, já começaram a surgir rumores.

Apesar de ser a linha principal de smartphones Galaxy da Samsung que mais atraem a atenção do público, a verdade é que a linha FE lançada em setembro do ano passado parece ter sido uma fórmula perfeita de sucesso.

Além de ter sido lançado o Samsung Galaxy S20 FE a um preço substancialmente mais baixo que o modelo base, inclui no seu interior o, na altura, melhor SoC do mercado, mantém o design e construção premium, mas com novas cores, já para não falar de todas as outras especificações que oferece.

E se a fórmula resultou, então não há porque não a repetir. Aparentemente, segundo avança o site SamMobile, o S21 FE já está a ser desenvolvido com o número de modelo SM-G990B.

Samsung Galaxy S21 FE em desenvolvimento

Não existem ainda grandes informações. É claro que se sabe que o S21 FE terá muito do S21, nomeadamente o processador de topo da Qualcomm, o Snapdragon 888, e é claro, terá suporte 5G.

Aponta-se para duas variantes de 128 GB e 256 GB, com Android 11 e One UI 3.1… ou talvez a 3.5, dependendo muito da data de lançamento. Prevê-se que esta versão seja lançada com o Galazy Z Fold3 na segunda metade do ano.

O calendário de lançamentos este ano vai ser certamente diferente do que foi nos anos anteriores, considerando este início de ano, em que a empresa antecipou o anúncio dos S21. Por isso, poderemos ver o S21 FE a chegar antes de setembro.

