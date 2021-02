NASA quer encontrar vida alienígena através da sua poluição

A poluição atmosférica na Terra é um marca da existência de vida. Apesar de ser um sinal nocivo, é um sinal que pode, noutros planetas, indiciar a existência de civilizações alienígenas. A NASA quer assim seguir esta linha de investigação.

A Agência Espacial norte-americana, quer procurar a presença de gás de dióxido de azoto (NO 2 ).

Poluição poderá ser uma pista para uma civilização extraterrestre

De acordo com uma nova investigação da NASA, se houver uma civilização extraterrestre avançada a habitar um sistema estelar próximo, poderemos ser capazes de a detetar utilizando a sua própria poluição atmosférica.

O estudo analisou a presença de gás de dióxido de azoto (NO 2 ), que na Terra é produzido pela queima de combustíveis fósseis, mas também pode provir de fontes não industriais como a biologia, os raios e os vulcões.

Na Terra, a maior parte do dióxido de azoto é emitido pela atividade humana – processos de combustão tais como emissões de veículos e centrais elétricas alimentadas por combustíveis fósseis.

Referiu Ravi Kopparapu do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, Maryland.

NASA lança um novo estudo com base noutros indícios

A NASA refere que na atmosfera inferior (cerca de 10 a 15 quilómetros), o NO 2 das atividades humanas domina em comparação com fontes não humanas. Portanto, a observação de NO 2 num planeta habitável poderia potencialmente indicar a presença de uma civilização industrializada.

Os astrónomos já encontraram mais de 4.000 planetas em órbita de outras estrelas até à data. Alguns podem ter condições adequadas à vida tal como a conhecemos. Assim, nalguns destes mundos habitáveis, a vida pode ter evoluído ao ponto de produzir uma civilização tecnológica.

Uma vez que os planetas em volta de outras estrelas (exoplanetas) estão tão longe, os cientistas não podem procurar sinais de vida ou civilização através do envio de naves espaciais. Então, em vez disso, devem utilizar telescópios poderosos para ver o que está dentro das atmosferas dos exoplanetas.

Detetives espaciais de olhos nos gases

Uma possível indicação de vida, ou bio-assinatura, poderia ser uma combinação de gases como o oxigénio e o metano na atmosfera. Da mesma forma, um sinal de tecnologia num exoplaneta, chamado tecnosignature, poderia ser o que se considera poluição aqui na Terra – a presença de um gás que é libertado como subproduto de um processo industrial generalizado, tal como o NO 2 .

Este estudo é a primeira vez que o NO 2 foi examinado como uma possível tecnoassinatura.

Outros estudos analisaram os clorofluorcarbonos (CFCs) como possíveis tecnossinaturas, que eram produtos industriais amplamente usados em refrigeradores até serem eliminados, devido ao seu papel na destruição da camada de ozono.

Explicou Jacob Haqq-Misra, do Blue Marble Institute of Science.

Segundo a NASA, os CFCs são também um poderoso gás com efeito de estufa que poderia ser utilizado para terraformar um planeta como Marte, proporcionando um aquecimento adicional da atmosfera.

Tanto quanto sabemos, os CFCs não são de todo produzidos pela biologia, pelo que são uma tecnologia mais óbvia do que o NO 2 . Contudo, os CFCs são produtos químicos fabricados muito específicos que podem não ser predominantes noutros locais; o NO 2 , em comparação, é um subproduto geral de qualquer processo de combustão.

Disse o Jacob Haqq-Misra, autor do estudo.

Tempo para vigiar o espaço a biliões de quilómetro da Terra

A equipa utilizou a modelação por computador para prever se a poluição por NO 2 produziria um sinal prático para detetar com telescópios atuais e planeados.

O NO 2 atmosférico absorve fortemente algumas cores (comprimentos de onda) da luz visível, que pode ser detetada a observar a luz refletida de um exoplaneta à medida que orbita a sua estrela.

Assim, foi descoberto que para um planeta semelhante à Terra, que orbita uma estrela semelhante ao Sol, uma civilização que produz a mesma quantidade de NO 2 que a nossa poderia ser detetada até cerca de 30 anos-luz de distância.

Contudo, para tal seriam necessárias cerca de 400 horas de tempo de observação utilizando um futuro grande telescópio da NASA que observe em comprimentos de onda visíveis.

Trata-se de uma quantidade de tempo substancial, mas não sem precedentes, uma vez que o Telescópio Espacial Hubble da NASA levou uma quantidade de tempo semelhante para as famosas observações de Campo Profundo.

Um ano-luz, a distância percorrida pela luz num ano, é de quase 9,5 biliões de quilómetros. Para comparação, as estrelas mais próximas do nosso Sol encontram-se no sistema Alfa Centauri a pouco mais de 4 anos-luz de distância, e a nossa galáxia tem cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro.

Estrelas mais frias poderão mostrar poluição mais forte

Os investigadores também descobriram que estrelas que são mais frias e muito mais comuns que o nosso Sol, como são as estrelas do tipo K e M, produzirão um sinal de NO 2 mais forte e mais facilmente detetado.

Isto ocorre porque estes tipos de estrelas produzem menos luz ultravioleta que pode partir o NO 2 . Estrelas mais abundantes aumentam a chance de que uma civilização extraterrestre seja encontrada.

Como o NO 2 também é produzido naturalmente, os cientistas terão que analisar cuidadosamente um exoplaneta para ver se há um excesso que poderia ser atribuído a uma sociedade tecnológica.

O artigo sobre esta pesquisa foi aceite pelo Astrophysical Journal e publicado online na terça-feira, 9 de fevereiro no arXiv.