Com a mudança do Edge para a base Chromium, a Microsoft ganhou de fora direta uma plataforma já madura e com uma comunidade grandes a apoiar. Claro que também acaba por contribuir para o desenvolvimento.

Algo que herdou de forma direta foram as extensões e tudo o que trazem. Como nem sempre é uma área de confiança, surgiu agora um novo problema. Várias extensões do Edge estão a partilhar cópias ilegais do Sonic, Mario Kart 64 e outros jogos conhecidos.

Problemas nas extensões do Edge

Esta nova versão do Edge garantiu à Microsoft o acesso a quase toda a lista de extensões que estavam disponíveis no Chrome. Os programadores aderiram a esta plataforma e a mudança foi extremamente simples e rápida de ser feita.

Claro que este crescimento, natural, acabou por trazer um problema bem conhecido e identificado. Torna-se necessário controlar estas extensões e garantir a sua segurança e que não estão presentes elementos ilegais ou que pertencem a terceiros.

Microsoft tem de garantir a segurança

É precisamente aqui que reside o novo problema do Edge e da Microsoft. Existem várias extensões que prometem acesso a jogos clássicos estão presentes neste repositório e estão acessíveis a todos os que usam este browser.

Estes jogos são o Mario Kart 64, o Super Mario Bros, o Sonic the Hedgehog 2, o Pac-Man e o Tetris, o Cut The Rope. Curiosamente até o Minecraft da Microsoft está presente. Sabe-se agora que estas são cópias ilegais estes jogos e por isso estão a violar muitas regras da indústria.

Microsoft promoveu esta extensão

O mais curioso é que a própria Microsoft acabou por ser enganada na sua publicação. Para além de as ter avaliado e publicado para o Edge, publicou também um tweet onde estas eram promovidas como sendo interessantes. O tweet em causa foi eliminado quando esta questão surgiu.

Este parece ser um dos primeiros problemas a atingir esta lista de extensões. A Microsoft está a ter os mesmos problemas que a Google e outras tiveram, e que em muitos casos ainda não foram resolvidos de forma total.