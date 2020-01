E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

No início deste novo ano 2020 falámos do que marcou o último ano e a última década, falámos ainda de várias novidades da Samsung e da Xiaomi, de nova tecnologia nas baterias para smartphones, experimentámos o Huawei Mate 30 Pro, e muito mais.

Foi no passado dia 23 de dezembro que o Samsung Galaxy Fold chegou às lojas Nacionais de forma oficial. No entanto, a sua campanha de pré-venda teve início no arrancar do mês.

Agora, a Samsung e Phone House acabam de anunciar que o produto está oficialmente esgotado.

A Xiaomi é associada especialmente aos smartphones e pequenos dispositivos eletrónicos. No entanto, a empresa chinesa é já uma gigante nas TV com 10 milhões vendidas só em 2019!

No seu país de origem, a China, a Xiaomi é já líder de mercado neste segmento. Em poucos anos, ultrapassou assim vários pesos pesados!

A CES 2020 começa dentro de dias e são várias as empresas tecnológicas a prepararem-se para apresentar várias novidades e produtos novos! Agora, vários rumores incluem informações e imagens relativas à TV 8K quase sem molduras da Samsung.

As imagens aparentemente são resultado de uma fuga de informação proveniente da própria empresa sul-coreana. Assim sendo, a Samsung prepara-se para surpreender os consumidores com um conceito de televisão mais avançado que o atual.

A Google tem investido muito na Inteligência artificial. Quer tornar esta tecnologia comum no nosso dia a dia, muito para além do que já podemos ver nos smartphones. Para isso tem apostado em criar ferramentas úteis e que possam ser usadas na saúde e noutras áreas.

É precisamente aqui que parece estar a dar cartas e a ter um sucesso sem precedentes. Um paper agora publicado, veio mostrar que esta IA está já a atingir um ponto de maturidade onde consegue ser melhor que médicos a detetar o cancro da mama.

Os rumores relativos às próximas gerações dos smartphones da Apple são vários. Um disponibilizado recentemente indica que a empresa de Tim Cook pode lançar dois iPhone 9 como sucessores do iPhone SE.

A confirmar-se esta hipótese, tal seria concretizado já daqui a poucos meses, antecedendo a apresentação do iPhone 12 em setembro.

Muitas têm sido as suposições e informações da nova geração da consola Playstation nas últimas semanas. O ano 2020 aparenta ser um ano incrível para os fãs dos videojogos. Inclusive a Microsoft já anunciou o lançamento da sua nova consola para o fim do ano.

Agora, com alterações no site da empresa Sony, é sugerido que a gigante japonesa pretende seguir os passos da rival e lançar também novas informações da sua consola, já no dia 7 deste mês. Altura em que se inicia a CES 2020 em Las Vegas, a maior feira de eletrónica do mundo.

Quando foi apresentado em setembro, o Mate 30 Pro da Huawei deixou todos com uma vontade de o testar. Este prometia ser o smartphone do ano, muito por tudo o que a marca colocou dentro da sua embalagem, mas em especial pela excelente qualidade fotográfica prometida. Contudo, existiam os problemas com a Google, mas isso era secundário.

Agora, e depois de algum tempo de incertezas, este excelente smartphone chega a Portugal. O Pplware já o testou e traz agora tudo o que precisam saber sobre o Mate 30 Pro.

A OnePlus é uma das fabricantes mais especiais do universo Android, ao criar smartphones com uma abordagem diferente da concorrência. Na CES 2020, irá apresentar um conceito de smartphone com câmara futurista e invisível.

Apesar de a apresentação ser feita oficialmente no certame em Las Vegas, a marca já divulgou alguns vídeos em que desvenda um pouco da tecnologia em que está a trabalhar.

Os rumores eram vários e estão agora confirmados. A Samsung apresentou o Galaxy S10 Lite e Note10 Lite! Estes smartphones oferecem especificações convincentes a um preço mais baixo, conheça os seus atributos.

Para além dos produtos em si, o seu design parece desvendar alguns traços que estarão presentes no futuro topo de gama Galaxy S11.

Ao longo dos últimos anos as normas do Wi-Fi têm evoluído drasticamente. Quem ainda se lembra de ter uma ligação Wi-Fi a 11 Mbps? E a 54 Mbps? Pois, tais velocidades já são coisas do passado apesar de ainda se usarem em alguns cenários.

Recentemente a Wi-Fi Alliance desvendou o Wi-Fi 6E que funcionará na gama dos 6Ghz.

A bateria continua a ser um elemento crítico dos smartphones! Quem não gosta de ter um smartphone com boa autonomia? Nesta área, são várias as investigações em curso e os resultados começam a aparecer.

Um grupo de investigadores de uma universidade australiana afirmam ter criado uma bateria de lítio e enxofre capaz de armazenar até quatro vezes mais energia do que as baterias equivalentes atuais.