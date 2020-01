Wireless: “Versão rápida” do Wi-Fi 6 vai-se chamar Wi-Fi 6E

Ao longo dos últimos anos as normas do Wi-Fi têm evoluído drasticamente. Quem ainda se lembra de ter uma ligação Wi-Fi a 11 Mbps? E a 54 Mbps? Pois, tais velocidades já são coisas do passado apesar de ainda se usarem em alguns cenários.

Recentemente a Wi-Fi Alliance desvendou o Wi-Fi 6E que funcionará na gama dos 6Ghz.

A Wi-Fi Alliance anunciou novas nomenclaturas para as diferentes gerações da tecnologia Wi-Fi em 2018. O objetivo é catalogar as diferentes normas do Wi-Fi de uma forma mais simples e clara. Atualmente estão definidos os seguintes nomes…

Wi-Fi 6 significa que o dispositivo suporta tecnologia 802.11ax .

significa que o dispositivo suporta tecnologia . Wi-Fi 5 significa que o dispositivo suporta tecnologia 802.11ac .

significa que o dispositivo suporta tecnologia . Wi-Fi 4 significa que o dispositivo suporta tecnologia 802.11n.

Wi-Fi 6E – A nova norma que vai funcionar nos 6 GHz

As normas Wi-Fi funcionam normalmente na gama dos 2,4Ghz e 5Ghz. Em Portugal, as frequências 5 GHz, que poderão ser utilizadas com isenção de licenciamento radioelétrico, são as faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz. No entanto, com o novo Wi-Fi 6E as comunicações passam a funcionar na gama não licenciada dos 6 GHz.

O 6 GHz é uma solução (adicional) para falta de espectro do Wi-Fi. Esta norma define 14 canais adicionais de 80 MHz e 7 canais adicionais de 160 MHz, necessários para serviços com necessidades de muita largura de banda.

Estes serviços exigem normalmente taxa de transferência mais rápida. Exemplo disso são as transmissões de vídeo em alta definição e realidade virtual.

Os dispositivos com suporte para a norma Wi-Fi 6E aproveitarão canais mais amplos e capacidade adicional para oferecer maior desempenho ao nível do desempenho da rede. O novo standard consegue ser mais eficiente em ambientes mais densos, como, por exemplo, locais públicos, promete uma melhor gestão do sinal e maior velocidade de comunicação.

A Wi-Fi Alliance está a trabalhar no desenvolvimento e a realizar testes de interoperabilidade para o Wi-Fi 6E que trarão benefícios aos dispositivos que se ligam via Wi-Fi. A Wi-Fi Alliance aguarda também a aprovação por parte da FCC.

