Bateria de lítio e enxofre: Smartphones vão ter uma autonomia de 5 dias

A bateria continua a ser um elemento crítico dos smartphones! Quem não gosta de ter um smartphone com boa autonomia? Nesta área, são várias as investigações em curso e os resultados começam a aparecer.

Um grupo de investigadores de uma universidade australiana afirmam ter criado uma bateria de lítio e enxofre capaz de armazenar até quatro vezes mais energia do que as baterias equivalentes atuais.

Quando se fala em baterias é normal surgirem questões sobre qual será a próxima inovação no que diz respeito a durabilidade e sustentabilidade. Uma equipa da Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália, pode ter inventado uma bateria responde a algumas dessas questões.

Bateria de lítio e enxofre é capaz de manter smartphone a funcionar durante 5 dias…

A equipa da Universidade Monash afirma que a nova tecnologia é capaz de garantir mais de 1 000 km de autonomia a um veículo elétrico e manter um smartphone a funcionar durante cinco dias sem ter de recarregar.

O projeto está ainda em fase de protótipo, mas já recebeu mais de 2,5 milhões de dólares em investimento institucional e internacional. O dinheiro será usado para a realização de testes que decorrerão durante este ano.

De acordo com as informações, o segredo está na arquitetura da bateria. Os investigadores usaram os mesmos materiais que servem para fabricar as baterias de lítio atuais. No entanto, redesenharam os cátodos de enxofre para poderem suportar mais o desgaste sem perda de desempenho.

Matthew Hill, professor associado da universidade de Monash referiu que…