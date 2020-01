Tal como acontece com a oferta da Google, também a Microsoft tem no Outlook uma ferramenta única e capaz de tudo o que lhe é pedido. Este é um cliente de email com funcionalidades alargadas, que comporta um calendário, entre outras ferramentas.

Depois de termos mostrado como podem adicionar os feriados de Portugal ao Calendário da Google, é hora de o fazerem igualmente no Outlook.

Adicionar um calendário ao Outlook

Apesar de ser um cliente de email local, o Outlook comunica com a Internet e com qualquer serviço de correio eletrónico ou de calendário. Tem disponíveis algumas ferramentas que nem todos conhecem, mas que deviam aprender a usar.

Para adicionar um novo calendário da Microsoft ao Outlook, devem em primeiro lugar abrir o menu de Ficheiro desta excelente ferramenta da Microsoft.

Dentro desta área, que dá acesso às configurações deste cliente de email, devem procurar a entrada Opções.

Esta deverá estar perto do final da lista presente, antes da opção Sair.

Assim, na nova janela que vai ser aberta, devem escolher o separador Calendário. Procurem-no no lado esquerdo, onde deverá estar presente.

Por fim, e já do lado direto, escolham a opção Adicionar Feriados.

Os feriados de Portugal

Vai ser mostrada uma lista de todos os calendários disponíveis, de vários países onde o Outlook é usado. Só precisam de escolher o referente a Portugal e carregar no botão OK.

Para terminarem este processo, só precisam de confirmar que pretendem adicionar esse calendário, carregando no botão OK na janela de confirmação que vai surgir.

De imediato podem abrir a área de calendário do Outlook e já vão encontrar as novas entradas referentes aos feriados de Portugal.

Podem consultar qualquer uma dessas entradas e ver o que cada um desses dias representa.

É simples adicionar esta informação

Esta é uma funcionalidade que muitos não conhecem e que é extremamente útil sobretudo para quem usa o Outlook. Recheia o calendário com os dias em que podemos descansar e ajuda a planear o futuro, com as datas que não podemos usar.