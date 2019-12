O ano de 2019 foi muito desafiante para a Huawei. A empresa chinesa encontrou graves entraves junto dos Estados Unidos da América, mas mesmo assim conseguiu aumentar as receitas face a 2018… Não obstante, prevê um ano de 2020 muito difícil!

Deste modo, um dos objetivos primários da empresa para o próximo ano será sobreviver. As adversidades serão muitas e a Huawei está plenamente consciente disso!

A Huawei, ao longo dos últimos anos, tem-se tornado uma das principais figuras no segmento mobile e dos smartphones. Atualmente já consegue desenvolver alguns dos melhores topos de gama do mercado e a tendência para 2019 era de crescimento relativamente ao ano anterior.

Tal acabou por acontecer, com as receitas a aumentarem 18% para 108,75 mil milhões de euros! No entanto, este valor era inicialmente calculado para ser mais expressivo. A contribuir para tal, esteve naturalmente o boicote imposto pelos EUA e que prejudicou a prestação da empresa chinesa nos mercados ocidentais.

Não obstante dos resultados abaixo do inicialmente delineado, é notável que a Huawei tenha conseguido aumentar as receitas dado que perdeu acesso aos essenciais Google Play Services nos seus smartphones. A contribuir para tal estiveram as vendas na China, especialmente do Mate 30 Pro que se revelou um sucesso!

Apesar do aumento de receitas em 2019, 2020 prevê-se muito difícil!

No comunicado de ano novo, Eric Xu destaca sobretudo as dificuldades que a Huawei irá enfrentar, sendo que a sobrevivência é o principal objetivo.

Em 2020, continuaremos na lista negra dos EUA. Não cresceremos tão rápido quanto no primeiro semestre de 2019, crescimento que continuou ao longo do ano devido ao grande impulso no mercado. Vai ser um ano difícil para nós. Não teremos nada em que confiar, exceto no trabalho árduo do nosso pessoal, bem como a confiança e o suporte contínuos dos nossos clientes e parceiros. A sobrevivência será a nossa primeira prioridade. Para isso, precisamos de permanecer dedicados, colocar sempre os nossos clientes em primeiro lugar e continuar a criar valor. Especificamente, vamos concentrar-nos nas quatro áreas a seguir: sustentar o crescimento, melhorar as nossas capacidades, otimizar a nossa organização e controlar os riscos.

| Eric Xu, executivo da Huawei

Ao longo do ano que agora termina, a Huawei vendeu 240 milhões de smartphones. É um aumento de 20% face a 2018, sendo que os terminais mais vendidos foram os que antecederam o boicote imposto pelos EUA.

Esperemos agora por ver o desfecho em 2020, com todas as dificuldades que se avizinham. Na sua opinião, acha que a Huawei continuará a prosperar? Ou será que a sua sobrevivência está em risco? Partilhe a sua opinião nos comentários!

A Huawei já prepara uma alternativa aos Google Play Services…