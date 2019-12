TOP 3 – Apps de Casas de Apostas online na nova década

Com uma nova década a chegar, temos vindo a relembrar um pouco do que foi marcante nos últimos 10 anos. O universo das aplicações móveis evoluiu de forma estonteante e dentro dele também surgiram as apps de casas de apostas online. Há que considerar que falamos, claro, das de apostas legais em Portugal.

Assim, temos para lhe sugerir três aplicações onde poderá tentar a sua sorte.

3 Apps de Casas de Apostas online

2020 está a aí à porta e com ele a possibilidade de efetuar as suas apostas online de forma mais fácil, simples e intuitiva. Comece o ano em grande com as apps Betclic, Bet.pt e Betano, todas com licença em Portugal, permitindo aos seus clientes experiências únicas no mundo das apostas desportivas.

Como tal, fique a conhecer um pouco sobre estas 3 ferramentas indispensáveis, de acordo com a classificação das melhores casas de apostas legais da Sportytrader, site de referência.

Betclic

Comecemos com a Betclic, a primeira casa de apostas desportivas legal em solo nacional. Possui uma APP masterizada para possibilitar aos seus utilizadores condições de funcionamento de excelência.

Distingue-se pelos pagamentos rápidos e serviço livestream, sendo uma aplicação totalmente regulada! O seu aspeto em tons de vermelho e amarelo em fundo branco é moderno e límpido. Todos os menus correm de forma rápida e a sua utilização é extremamente intuitiva, visto que a informação contida em cada página é reduzida e focada no que é importante para o cliente Betclic realizar as suas apostas online em movimento.

A App Betclic tem um tamanho de 26 MB e foi atualizada no dia 2 de outubro de 2019.

Bet.pt

Passando para a App Bet.pt, de referir que a sua interface é muito simples e a navegação bastante intuitiva. Comparando com a Betclic, a sua velocidade de funcionamento é um pouco mais lenta. Porém, na Bet.pt o cliente tem sempre à sua disposição inúmeras promoções.

Na página inicial surgem diversos banners, através dos quais o utilizador Bet.pt pode conhecer as promoções disponíveis, bem como centenas de mercados relativos a vários desportos.

Além disso, na Bet os apostadores têm a ferramenta Cash Out disponível para minimizar as suas perdas e ainda transações muito fiáveis e rápidas. Assim, proporciona aos seus utilizadores uma experiência no mundo das apostas desportivas absolutamente segura. Trata-se, aliás, da segunda casa a obter licença no país, sendo mesmo uma marca nacional. A app Bet ocupa 33 MB.

Betano

A mais recente aplicação para as apostas desportivas, mas não menos interessante, foi desenvolvida pela Betano, uma operadora que surgiu em 2019 em terras lusas (licença 018).

A velocidade do seu funcionamento, o seu serviço livestream, as ofertas diferentes que possui e também as odds atrativas, são os seus pontos fortes.

A App Betano, que tem mais informação em cada página do que as duas anteriores, pode ser descarregada ao aceder ao seu site destacando-se também pelo aspeto vermelho, preto e branco, para grande clareza de toda a informação.

Realçamos ainda as ‘Missões’ (promoções do próprio sportsbook), as quais são pagas na totalidade e em saldo real, sendo uma grande trunfo para o apostador. Os pagamentos e levantamentos na Betano são processados de forma rápida, segura e eficaz. A app Betano tem um tamanho de 35 MB e é regularmente atualizada.

É importante referir que os jogos de apostas estão interditos a menores de 18 anos.