A última década foi absolutamente alucinante no que respeita à evolução tecnológica em várias áreas. Aqui no Pplware, demos conta de todas as novidades, daquilo que surpreendeu o mundo e dos gadgets que surgiram como verdadeiras inovações, cópias ou desastres.

No universo dos gadgets estes foram os que marcaram os últimos 10 anos.

Os gadgets que marcaram a última década

2010 – Apple iPad

O iPad da Apple resultou numa mudança cultural no que toca à computação pessoal. Abriu novas ideias sobre o conceito de portáteis que hoje já vemos com traços de tablet.

O elemento crucial foi o seu ecrã multitoque. Mudou tudo e sugeriu um abandono completo das teclas físicas. Isso gerou conflitos de mercado e deu o tom para aparecerem os chamados “híbridos”.

No que toca à Apple, esta percebeu que tinha ali um produto forte e sem competidor. De certa forma obrigou a empresa a criar um caminho separado do iPhone. Assim apareceu o mais recente sistema operativo Apple: iPadOS.

E o Apple Pencil? Claro que apareceu e já em duas versões. Um pouco contra o legado de Steve Jobs, mas os tempos mudaram.

2011 – Nintendo 3DS

Numa altura em que os smartphones começavam a ganhar destaque as consolas portáteis tiveram que se começar a adaptar à nova realidade de mobilidade. Hoje um dos primeiros exemplos que nos surge à ideia é desde logo a Nintendo Switch. Mas a verdade é que marca japonesa começou a traçar o seu caminho da mobilidade muito antes.

Corria o ano de 2011 quando colocou no mercado a Nintendo 3DS. Uma consola que permitia jogar em 3D sem necessidade de óculos.

2012 – Raspberry Pi

Segundo a história, estes gadgets foram criados originalmente para promover a codificação nas escolas. No entanto, a sua versatilidade tornou-o num bem-amado. No Pplware, adoramos de tal forma este gadget que até lhe fizemos um sistema operativo, o Pipplware.

Muitos usam-no para aprender a programar, para os projetos de robótica, automação residencial e até entretenimento. Atualmente, os muitos fabricantes de acessórios transformaram as minúsculas caixas em tudo o que o seu cérebro de engenheiro pode imaginar: estações meteorológicas, consolas de jogos retro, altifalantes inteligentes, servidores cloud e até telefones!

Depois de sete anos no mercado e com mais de 25 milhões de unidades vendidas, o Raspberry Pi é o sonho de muitos “criativos” tecnológicos.

2013 – Google Chromecast

A Google meteu-se há uns anos a desenvolver gadgets. Dessa forma, em 2013 a gigante das pesquisas lançou o Chromecast. Este dispositivo veio simplificar de forma revolucionária a transmissão de conteúdo multimédia entre o computador, o smartphone e SmartTV.

Isto aconteceu numa altura em que havia uma lacuna gigante entre uma TV comum e uma SmartTV caríssima. Não foi um brilharete de popularidade mundial porque inicialmente a Google deixou isso só para alguns mercado. Contudo, a tentacularidade desta aldeia global, depressa levou o Chromecast aos 4 cantos do mundo.

2014 – OnePlus One

Numa altura em que os smartphones estavam a ganhar popularidade, eram marcas como a Samsung, Apple ou LG que ditavam as tendências a preços já bastante altos. De recordar, por exemplo, o Samsung Galaxy S III que surgiu no mercado a 600/700 € ou o LG G3 por 550 €.

No entanto, eis que em junho de 2014 surge uma nova marca na equação: a OnePlus, com o seu OnePlus One. Este smartphone, com especificações de topo e preço a rondar os 300 € assumiu a posição de “flagship killer” e a verdade é trouxe ao mercado uma nova tendência e novas marcas que fizeram agitar ainda mais o segmento.

2015 – Apple Watch

O Apple Watch foi dado a conhecer ainda em 2014, mas foi em 2015 que a Apple fez o seu grande lançamento. Este não foi o primeiro smartwatch do mercado, mas é claro, acabou por ditar uma tendência. Hoje o Apple Watch vai na sua Série 5 e continua a ser um verdadeiro recorde de vendas, com tecnologia que o colocam num patamar de exclusividade.

2016 – DJI Mavic Pro

Numa altura quem que os Drones já faziam parte do nosso vocabulário e que já se falava em legislação para estes pequenos gadgets do ar, eis que a DJI surpreendeu o mercado com uma solução bastante compacta e poderosa em termos de captação de imagem e das próprias funcionalidades.

Depois deste drone, várias foram as marcas do segmento que colocaram no mercado os seus drones compactos e fizeram evoluir ainda mais a captação de imagens aéreas.

2017 – Apple iPhone X

O iPhone X foi alvo de grande entusiasmo aquando do seu lançamento no final de 2017, sendo, a partir daí um novo marco da tecnologia. O iPhone X trouxe ao mundo uma nova e segura forma de segurança com o FaceID, tecnologia que ainda hoje é referência no mundo da segurança por reconhecimento facial.

Mas não foi só na segurança que a Apple marcou diferença com o seu iPhone. O iOS 11, a câmara TrueDepth e os Animojis, o próprio processador A11 Bionic, foram argumentos de peso que fizeram deste o gadget de 2017.

2018 – Oppo Find X

O Oppo Find X surge como gadget do ano de 2018 porque marcou uma nova fase num segmento que parecia estagnado.

Numa altura em que parecia que já não havia mais nada para criar, eis que a Oppo surpreendeu o mercado um smartphone inovador que tirou qualquer recorte ou margem em torno do ecrã. Para que tal fosse possível, a marca criou um smartphone com estrutura deslizante, bastante funcional e que foi (e continua a ser) imitada por outras marcas.

2019 – Samsung Galaxy Fold

Depois de muita expectativa, 2019 foi realmente o ano dos smartphones com ecrã dobrável, com grande destaque para a Samsung. Foi um ano de avanços e recuos no lançamento do seu Galaxy Fold, mas, finalmente, setembro trouxe ao mundo este gadget de forma oficial… e relativamente cara!

Apesar de ser um equipamento ainda longe da perfeição, a verdade que está a ter um bom alcance de vendas e a próxima década será pautada por tecnologias aprimoradas, com base neste conceito.

O gadget da década – o Smartphone

Pensando num gadget em geral que marcou a última década, esse gadget foi o smartphone. Foi aquele que mais evoluiu de forma rápida no mercado, a cada nova temporada de lançamentos, havia novidades para dar a conhecer ao mundo, mesmo quando se achava que não havia mais nada para criar.

O iPhone, o primeiro, foi sem dúvida o rastilho para toda esta evolução, seguindo-se uma evolução incrível no seio da Apple. No entanto, há nomes sonantes pelo caminho como o Samsung Galaxy S III, o OnePlus One, Xiaomi Mi MIX, Oppo Find X ou, mais recentemente, o Huawei P30 Pro. E quem é que se lembra o LG G Flex? Agora, o desafio está nos ecrãs dobráveis. A Motorola, Samsung e Huawei seguem na linha da frente, mas a próxima década promete boas surpresas.

O desastre da década – Google Glass

Corria o ano de 2013 quando se começou a falar nuns óculos “inteligentes” vindos da casa da Google. O Projeto Glass era confirmado pela empresa e prometia trazer para o nosso dia-a-dia a integração com a Internet e com os nossos contacto directamente para os nossos olhos, de forma literal.

Vários projetos, ao longo dos anos foram sendo criados, mas nada com grande expressividade, e no decorrer do ano passado, uma nova versão foi lançada baseada em Inteligência Artificial.

O Google Glass em si tem contribuido para algumas àreas é certo, no entanto, a promessa de ser um produto massificado nunca chegou a acontece e, sinceramente, não há grande expectativa para tal.

Agora queremos saber a sua opinião. Para si, quais o gadgets que marcaram a sua década? E qual o maior fracasso?