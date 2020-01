A OnePlus é uma das fabricantes mais especiais do universo Android, ao criar smartphones com uma abordagem diferente da concorrência. Na CES 2020, irá apresentar um conceito de smartphone com câmara futurista e invisível.

Apesar de a apresentação ser feita oficialmente no certame em Las Vegas, a marca já divulgou alguns vídeos em que desvenda um pouco da tecnologia em que está a trabalhar.

A CES 2020 está cada vez mais próxima e há várias semanas que se sabia que a OnePlus preparava algo para o evento que irá decorrer em Las Vegas, nos EUA. Inicialmente, os rumores indicavam o desenvolvimento de um smartphone dobrável, que poderá igualmente acontecer.

Não obstante, garantido neste momento é a demonstração do conceito de um smartphone com câmara futurista e invisível por parte da OnePlus.

Denominado Concept One, este smartphone terá uma tecnologia na lente traseira que irá esconder os sensores fotográficos.

O que se sabe quanto à câmara futurista do smartphone Concept One?

Oficialmente, apenas foi divulgado um pequeno vídeo – com dez segundos – pela OnePlus nas suas redes sociais. A fabricante chinesa, no teaser, mostra o que todos os rumores indicam! Assim sendo, o Concept One destaca-se por ter uma lente com uma tecnologia que torna o vidro refletivo.

Deste modo, e no quesito do design, é atingido um novo patamar ao conseguir retirar a visibilidade dos sensores fotográficos na face traseira do smartphone. Ao que tudo indica, e à primeira vista, o Concept One terá apenas o vidro e o logótipo da OnePlus na face traseira…

Esperemos agora pela apresentação oficial por parte da OnePlus! Segundo o Wired, a fabricante chinesa vem trabalhado nesta tecnologia há algum tempo, mas é improvável que a lance para o mercado no futuro próximo.

