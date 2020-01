Uma das principais razões para a escolha dos smartphones da Google são as atualizações. A empresa garante que, antes de todos os outros, os seus smartphones recebem as novidades mal estas são lançadas. Contudo, a Samsung acaba de bater a Google.

Surpreendentemente, a marca sul-coreana tem já em distribuição a mais recente atualização do Android, muito antes da própria Google.

A Samsung bateu a Google no campo das atualizações

Todos os meses, no início, a Google enviar para os fabricantes as atualizações de segurança do Android. Estas procuram corrigir os problemas que foram encontrados e resolvidos. Faz também a sua parte e envia para os Pixel estas correções. No entanto, janeiro parece está a ser um mês diferente do habitual.

A Google ainda não tem as atualizações a serem enviadas para os Pixel e as marcas já iniciaram este processo. Em especial, a Samsung já está bastante avançada neste ponto.

Atualizações com correções já estão disponíveis

Do que tem estado a ser revelado, a One UI 2 já começou a receber a mais recente atualização, mais especificamente para o Note10 e para o S10. Estas começaram a ser distribuída na Alemanha e na Suíça, sendo esperado que rapidamente chegue a novos países europeus.

Do lado da Google não se sabe se existe qualquer problema. A gigante das pesquisas apenas envia estas novas versões para os seus smartphones na primeira segunda-feira de cada mês. Assim, espera-se que já hoje os Pixel comecem a receber as novidades no campo da segurança do Android.

O Android lucra com o empenho desta marca

Esta é mais uma prova do esforço que a Samsung tem feito no campo das atualizações. Assim, com a chegada do Android 10, a marca fez um trabalho excelente ao acelerar a sua implementação. Para além de ter sido rápida, esta nova versão não teve sobretudo problemas ou situações conhecidas.

Com estas versões a serem preparadas, é hora de fazer as atualizações necessárias. Basta aceder ao Android e nas Definições procurar por Atualização do software. Muito em breve a nova versão vai estar disponível