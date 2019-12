A Samsung prepara vários equipamentos novos e inovadores para mostrar ao público na CES 2020. Recentemente deu a conhecer várias dessas propostas, entre as quais se destaca o dispositivo Becon para combater a calvície e queda de cabelo.

Recorrendo às últimas tecnologias, a empresa sul-coreana consegue assim ser uma aliada na luta contra uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo homens.

A calvície e a queda de cabelo é um problema que afeta de forma séria a auto-estima de milhões de pessoas um pouco por todo o mundo. Tendo perfeita noção disso, a Samsung desenvolveu um dispositivo que o ajudará a combater esta doença.

Nestes casos, um dos entraves mais comuns está no tratamento a escolher, entre os vários disponíveis. Para além disso, a avaliação dos progressos pode ser difícil, por vezes.

Nesse sentido, o Becon pode ser a solução! Tal será apresentado oficialmente e mostrado ao público na CES 2020, mas a fabricante sul-coreana deu a conhecer já vários pormenores.

Becon é o aliado para quem pretende combater a calvície e queda de cabelo

O Becon consiste num pequeno dispositivo, que pode ser associado ao smartphone através de uma app. De forma simples, o gadget irá analisar o seu couro cabeludo e estudar vários parâmetros. Recorrendo a algoritmos de Inteligência Artificial e Machine Learning, são tidos em conta fatores como a densidade capilar, estado da pele, sensibilidade da mesma, temperatura e humidade!

Após ter sido realizada esta primeira análise, a app irá sugerir o melhor tratamento para as condições do utilizador. Para além disso, o processo pode ser repetido com frequência de modo a conferir a evolução e resultados do tratamento.

Este dispositivo será mostrado ao público na CES 2020 em conjunto com outros produtos desenvolvidos pela divisão C-Lab da Samsung.

Para além da Samsung, a LG está já a preparar a CES 2020…