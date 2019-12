Em desenvolvimento pelos estúdios indie portugueses da Poke Life Studio, encontra-se Evolutis, um jogo de acção futurista com uma narrativa bastante forte e que promete algo de novo.

Venham conhecer Evolutis.

O Poke Life Studios são uma equipa de desenvolvimento onde se fala predominantemente a língua portuguesa. Isto pois o estúdio é composto (segundo a sua página no Facebook), por elementos de Portugal e do Brasil.

Fundados em 2015, os Pode Life encontram-se desde então a trabalhar no seu projecto Evolutis.

O jogo é apresentado como sendo um 2D action-adventure cyberpunk game e apresenta uma história futurista inspirada em jogos, filmes e animes clássicos dos anos 80 (do século passado) como Blade Runner, Akira ou Ghost In The Shell.

O jogo permite o controlo de 3 personagens distintas e extremamente diferentes numa cidade futurista de New Hong Kong. Damon Watts, um homem em busca da sua esposa grávida e desaparecida, Erick Warren, um viciado em drogas na procura de vingança por aqueles que lhe mataram a prima e Chelsea Williams, uma lutadora que tenta desesperadamente manter o seu padrasto vivo.

Ambos, encontram-se a passar pelo pior momento de cada uma das suas vidas e é neste ponto que o jogador toma as rédeas do jogo.

No entanto, aquilo que parecem ser 3 histórias desligadas, acabam por se juntar numa cidade em constante evolução e é precisamente nesse sentido que as teias do jogo se lançam sobre o jogador. Cada decisão tomada pelo jogador terá um impacto profundo na forma como cada personagem se desenvolve assim como na forma como a própria cidade evolui.

E preparem-se! Todos os que decidirem adquirir Evolutis no próximo ano (lançamento será em 2020) o jogo irá ter Easter Eggs a rigor. (supõe-se que alguns desses Easter Eggs possam estar relacionados com o próprio Akira)

Evolutis recebeu agora a indicação que será lançado em 2020, culminando desta forma, com mais de 4 anos de desenvolvimento. Está previsto ser lançado para Playstation 4, Cbox One, Nintendo Switch e PC.