HushJet Mini Cool, a primeira ventoinha de mão da Dyson para um arrefecimento potente

A Dyson lançou a sua primeira ventoinha de mão: HushJet Mini Cool. Pensado para uma vida em movimento, este ventilador multifuncional foi projetado para ser usado como um equipamento pessoal, na sua secretária ou na mão.

Com apenas 212 gramos e uma bateria de seis horas, a nova HushJet Mini Cool mantém o utilizador fresco onde quer que o dia e a noite o levem.

Segundo a Dyson, atinge velocidades de fluxo de ar de até 25 m/s, alimentado por um motor de corrente contínua sem escovas que gira a até 65.000 RPM.

Com cinco velocidades de fluxo de ar e um modo Boost para potência turbo extra, pode personalizar para qualquer ambiente, desde um fluxo de ar suave durante o trabalho ou viagem até um alívio rápido e refrescante nos momentos mais quentes.

Desde 2009, estamos obcecados pelo fluxo de ar. Dominando a projeção de ar, reduzindo a turbulência e aperfeiçoando a tecnologia térmica. A HushJet Mini Cool é o culminar dessa jornada: um fluxo de ar poderoso, projetado para a vida em movimento, trazendo tecnologia de arrefecimento de elite de cada casa para a palma da sua mão.

Disse Jake Dyson, Chief Engineer, para quem 38 mm é uma "medida especial".

Para ele, é a representação de como tornam as coisas mais pequenas, mais leves e com melhor desempenho. Aliás, está no ADN da engenharia da Dyson.

Além de ser como o diâmetro do mostrador de um relógio, é, também, o diâmetro comum ao secador de cabelo Dyson Supersonic r, ao Dyson PencilVac e, agora, à ventoinha de mão HushJet Mini Cool.

Projeção HushJet é direcionada e potente

A projeção de ar HushJet da Dyson proporciona um fluxo de ar potente de até 25 m/s, segundo a empresa, desenhado par refrescar rapidamente, em qualquer lugar.

O ventilador, que possui cinco velocidades de fluxo de ar e um modo Boost, pode ser transportado na mão, apoiado sobre superfícies ou pendurado.

Para a Dyson, num comunicado, a acústica é tão importante quanto potência. Aliás, "a obsessão da Dyson pela acústica significa conforto tonal": com o bocal HushJet reduzem-se as frequências, elimina-se o zumbido agudo e silencia-se o som dos motores.

72,5 dBA no modo Boost;

68 dBA na velocidade 5;

52 dBA na velocidade 1.

O resultado é um arrefecimento potente e com som perfeito.

Com a HushJet Mini Cool, queríamos criar acabamentos que evocassem emoção e contexto. Contrastes ousados para transmitir confiança, tons profundos para transmitir sofisticação e tons suaves para transmitir calma. Trata-se de tornar a engenharia pessoal.

Explicou Holly Holmes, engenheira de CMF a Dyson.

Detalhes e disponibilidade da nova ventoinha da Dyson

A HushJet Mini Cool está disponível em três acabamentos:

Ink/Cobalt : ao misturar azul-cobalto com azul-tinta, a Dyson capta a dualidade da vida na cidade, vibrante e ousada, mas elegante e composta.

: ao misturar azul-cobalto com azul-tinta, a Dyson capta a dualidade da vida na cidade, vibrante e ousada, mas elegante e composta. Carnelian/Sky : a cornalina é uma evolução vibrante do nosso clássico vermelho Dyson, dando-lhe vida com o acabamento mate e o azul-céu para uma sensação de frescura.

: a cornalina é uma evolução vibrante do nosso clássico vermelho Dyson, dando-lhe vida com o acabamento mate e o azul-céu para uma sensação de frescura. Stone/Blush: inspirado na madrepérola, um branco suave tingido com um delicado tom rosa oferece uma sensação de calma e calor, evocando o brilho interior de uma concha de pérola.

Em termos de acessórios, estará disponível uma gama de acessórios opcionais, incluindo os seguintes:

Um suporte universal desenhado para fixar em objetos como carrinhos de bebé,;

desenhado para fixar em objetos como carrinhos de bebé,; Um clipe de fixação que prende o ventilador com segurança às alças das carteiras ou casacos.

A ventoinha de mão HushJet Mini Cool estará disponível, brevemente, por 99 euros, no site da dyson.pt e em lojas selecionadas.

Na caixa, chega ao utilizador, além da ventoinha, um cordão de pescoço, uma base de carregamento, um cabo de carregamento USB‑C e uma bolsa de viagem.