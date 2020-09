E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo Samsung Galaxy Z Fold2, da poderosa drive SSD Samsung 980 Pro, do Huawei Watch Fit, da nova série Nvidia RTX 3000, e muito mais.

A Internet é o maior meio de comunicação alguma vez criado. Une milhões de pessoas em todo o planeta e ultrapassa fronteiras. O SAPO, com um quarto de século, ajudou a fazer crescer a web, principalmente na língua portuguesa. Contudo, quando apareceu, o mundo era diferente do conhecemos hoje. Para termos uma ideia, a internet apareceu em Portugal nos inícios dos anos 90, mas com pouquíssimos utilizadores e grande parte deles usufruíam nas universidades. Neste dia 4 de setembro de 1995 era lançado um projeto desenvolvido na Universidade de Aveiro.

Parabéns SAPO, pelos 25 anos de vida.

Como qualquer sistema moderno, os carros da Tesla são atualizados de forma regular e com novidades a chegarem a cada nova versão. Estas nem sempre são dedicadas ao utilizador diretamente e podem trazer melhorias ao sistema.

Foi precisamente isso que aconteceu com a mais recente versão do software dos veículos elétricos lançada. Dá aos Tesla uma capacidade importante e quase essencial para que possam ser realmente autónomos na condução.

Depois dos rumores e leaks em torno de um suposto novo smartphone da Samsung com uma monstruosa bateria, agora é mesmo oficial!

A página da Samsung da Alemanha já pôs no ar o Galaxy M51 onde é confirmada a bateria de 7.000 mAh e ecrã AMOLED por apenas 360 euros.

Já era esperado que a Huawei, em breve, apresentasse um novo smartwatch. Várias informações já haviam sido partilhadas, incluindo imagens, que hoje se revelam certeiras. Com um estilo completamente diferente de tudo o que já apresentou neste segmento, o Huawei Watch Fit chega com um ecrã retangular, a cores, que alguns até já chegaram a comparar com o Apple Watch.

Descubra mais sobre este novo modelo.

A Samsung anunciou recentemente a sua linha de SSD mais rápida do mundo, designada Samsung 980 PRO. O modelo topo de gama, com 1 TB de capacidade, consegue alcançar 7.000 MB/s de leitura e 5.000 MB/s de escrita em modo sequencial.

Este é o primeiro equipamento deste segmento da marca sul coreana baseado em PCIe 4.0. E alguns rumores que indicam que este poderá ser o SSD que vem integrado na PlayStation 5 da Sony.

Foi em 2019 que a Samsung lançou ao mercado, de forma oficial, o seu primeiro smartphone com ecrã dobrável. O Samsung Galaxy Fold chegou como inovação do ano, mas também como o fracasso do ano. Os problemas associados ao ecrã e à qualidade do material utilizado, foram alvo de duras críticas. A Samsung não parou com a sua investigação e mais tarde lançou o Galaxy Z Flip.

Agora, chega o Samsung Galaxy Z Fold2 com um design aprimorado, ecrãs maiores e a garantia de um ecrã dobrável de maior qualidade.

A inovação é algo que é necessária e fundamental no segmento dos smarpthones. Ao nível das câmaras a evolução tem sido significativa, mas há uma nova tendência. Já imaginou um smartphone com câmara debaixo do ecrã?

Hoje foi apresentado o ZTE Axon 20 5G e é assim o primeiro a ter uma câmara debaixo do ecrã. Conheçam melhor todas as especificações deste interessante smartphone.

Quando a Apple disse que o futuro estava no Wireless, no dia em que decidiu remover o jack de áudio do seu iPhone 7, o mundo riu-se em voz alta. Mas, hoje, sabemos que a empresa tinha razão. Do som ao carregamento, a maioria dos gadgets está agora preparada para esta realidade e ter uns auriculares com fios faz cada vez menos sentido.

Existem opções bastante caras e de grande qualidade neste universo, mas a concorrência feroz trouxe ao mercado opções muito acessíveis e, na verdade, a qualidade do som não foi esquecida e o delay é praticamente inexistente. É neste contexto que hoje lhe apresentamos os Haylou GT2S.

Já há algum tempo que se falava que a LG poderia estar a criar um smartphone com um ecrã duplo e giratório, designado também como ecrã em “T”. O denominado LG Wing será mesmo uma realidade e vai contar assim com uma característica diferente face aos equipamentos a que o mercado está habituado.

Agora a gigante sul-coreana confirmou que este smartphone será lançado oficialmente no dia 14 de setembro. O anúncio foi feito através de um vídeo da marca onde são mostrados mais pormenores deste LG Wing.

A Nvidia é uma verdadeira marca em ascensão e as últimas notícias mostram bem a evolução positiva que a fabricante está a conseguir em vários segmentos.

Depois de alguns rumores, esta semana a empresa anunciou finalmente as suas novas e potentes gráficas GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, com arquitetura Ampere. As placas vão chegar ao mercado entre este mês de setembro e outubro.

Com o arranque da IFA 2020, são muitas as empresas tecnológicas que aproveitam para dar a conhecer ao mercado as suas novidades com lançamentos previstos para os próximos meses. A Intel acabou de dar a conhecer a sua nova linha de processadores de 11.ª Geração e a Asus aproveitou o mote para apresentar uma nova linha de computadores já equipados com processadores Intel Core de 11.ª geração e portáteis verificados pelos padrões Intel Evo.

No evento Built for Brilliance foram então dados a conhecer alguns dos novos mais finos e leves portáteis do mundo.

Foi no mês passado o lançamento, pela mão da Kalypso Media, de um jogo que fará as delícias de todos os amantes de comboios, ferrovias e gestão de companhias ferroviárias. Desenhado para as consolas Playstation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, o Railway Empire Console Edition pode ser o jogo que estava à espera.

Sim, o Pplware já apanhou o comboio e deixamos as dicas para entrar nesta viagem.

A Lua poderá ser explorada para os mais variados fins. Depois da ideia de servir de Hub, base lunar, da exploração espacial, falou-se na possibilidade da exploração mineira. Além destas propostas, a colocação de uma central nuclear também está em cima da mesa. A NASA e o Departamento de Energia estão à procura de propostas industriais para o desenvolvimento de um sistema de energia nuclear compacto.

A ideia é até 2027 este sistema ser colocado na Lua, embora Marte também seja uma possibilidade a longo prazo.