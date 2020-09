ZTE Axon 20 5G é o primeiro smartphone com câmara debaixo do ecrã

A inovação é algo que é necessária e fundamental no segmento dos smarpthones. Ao nível das câmaras a evolução tem sido significativa, mas há uma nova tendência. Já imaginou um smartphone com câmara debaixo do ecrã?

Hoje foi apresentado o ZTE Axon 20 5G e é assim o primeiro a ter uma câmara debaixo do ecrã. Conheçam melhor todas as especificações deste interessante smartphone.

São várias as fabricantes que já deram indicações que estão a trabalhar em modelos de smartphone com a câmara debaixo do ecrã. A ZTE deu o “pontapé” de saída para o mercado, e lançou o ZTE Axon 20 5G que se torna assim o primeiro smartphone com câmara debaixo do ecrã.

Apesar dos muitos desafios, a empresa revelou que o painel tem um revestimento especial que permite assim uma grande transparência e também a entrada de luz. Este smartphone inclui um módulo de 4 câmaras, do qual se destaca um sensor de 64 MP f/1.8, um sensor de 8 MP ultrag rande angular, um sensor de 2 MP para retrato e ainda um sensor de 2 MP para macro.

Principais especificações do ZTE Axon 20 5G

SoC Snapdragon 765G (o mesmo que equipa o OnePlus Nord)

Ecrã de 6.92″ OLED com resolução FullHD+ (taxa de atualização de 90Hz)

Dual SIM

GPU Adreno 620

6 GB de RAM (versão base)

128 GB de memória de armazenamento

Bateria de 4220mAh

Carregamento rápido de 30W

Sensor biométrico integrado no ecrã

De acordo com algumas informações, este smartphone chegará ao mercado no próximo dia 10 de setembro pelo preço de 269€ (valor para a China). A versão mais encorpada, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento ronda os 343 euros. A evolução é muito interessante e certamente começará a ser tendência para outras fabricantes. Ainda não há informações de quando chegará a Portugal e qual o valor. De referir também que este modelo de smartphone poderá nem chegar ao mercado global.

