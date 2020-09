A OnePlus tem estado a mudar a forma como aborda o mercado e também os smartphones que lança. Não quer limitar-se a lançar 2 modelos por ano e a seguir esta estratégia passiva, que acaba por limitar as suas vendas e as áreas em que consegue atingir.

Isso foi já visto este ano, com o OnePlus 8 e 8 Pro, bem como com o Nord, que estão a ser um sucesso. Agora a marca parece querer dar um passo ainda maior, com 4 novos smartphones a terem surgido e a mostrarem que em breve podem ser apresentados.

Mais novidades da OnePlus a caminho do mercado?

Há muito a mudar no reino da OnePlus. A marca tem tomado uma abordagem muito mais aberta face ao mercado e procura atingir novos utilizadores, com outros interesses e até com outros níveis de posses. Assim, e de uma forma mais abrangente, têm uma oferta muito maior.

Os rumores que têm surgido revelaram que em breve a marca poderá ter ainda mais oferta para os seus clientes. Isto foi visto ontem, com o surgir das primeiras imagens daquele que se pensa ser o OnePlus 8T, havendo ainda mais para se descoberto.

4 novos smartphones com o nome billie

A nova informação que agora surgiu vem revelar ainda mais, mas noutra área de interesse. Está a ser avançado que segundo informações obtidas, são 4 novos smartphones que são esperados para breve. Mais uma vez não existem ainda datas de lançamento.

Não existem ainda nomes definitivos, mas a sua designação surgiu e deu já a conhecer o que está para chegar. Está assim na calha o billie 2, o billie 2t, o billie 8 e o billie 8t. O nome billie já tinha surgido antes, num vídeo que acabou por surgir de forma não oficial, como aconteceu agora.

E se saírem com o nome Nord?

Há também indicações que estes novos OnePlus podem ser conhecidos por “Aurora” e que podem ser lançados com o nome Nord. Desta forma, não fica claro que estes novos smartphones possam ser chamados OnePlus Billie e que assim sigam a nova referência da marca.

Adicionalmente, e também ainda sem data oficial, estará para chegar o OnePlus Clover. Este será um novo smartphone, de entrada de gama e que complementará ainda mais a oferta da marca no mercado. Fica assim revelado o que poderá estar para breve, ainda sem qualquer certeza de datas nomes e até preços.