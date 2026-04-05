Porque é que os cartões SIM têm uma ponta cortada?

Os cartões SIM fazem parte do nosso dia a dia há décadas, mas há um detalhe curioso que muitos ainda questionam: porque têm uma ponta cortada?

Corte no cartão SIM é um mecanismo físico de orientação

A pequena “quina” removida de um dos cantos do cartão SIM não está lá por acaso. Trata-se de um mecanismo físico de orientação, pensado para garantir que o cartão é sempre inserido corretamente no dispositivo.

Desde os primeiros formatos de SIM (os maiores, semelhantes a um cartão bancário), esta abordagem revelou-se extremamente eficiente. À medida que os cartões foram evoluindo, passando por Mini, Micro e Nano-SIM, a famosa ponta cortada manteve-se.

Pode parecer um pormenor insignificante, mas a ponta cortada dos cartões SIM é um excelente exemplo de como um pequeno detalhe de design pode melhorar significativamente a experiência do utilizador, evitando erros, danos e frustrações.