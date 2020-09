SAPO comemora 25 anos. Parabéns!

A Internet é o maior meio de comunicação alguma vez criado. Une milhões de pessoas em todo o planeta e ultrapassa fronteiras. O SAPO, com um quarto de século, ajudou a fazer crescer a web, principalmente na língua portuguesa. Contudo, quando apareceu, o mundo era diferente do conhecemos hoje. Para termos uma ideia, a internet apareceu em Portugal nos inícios dos anos 90, mas com pouquíssimos utilizadores e grande parte deles usufruíam nas universidades. Neste dia 4 de setembro de 1995 era lançado um projeto desenvolvido na Universidade de Aveiro.

Parabéns SAPO, pelos 25 anos de vida.

SAPO faz 25 anos

O SAPO, o maior portal da internet em Portugal, faz 25 anos. Para contextualizar esta data, vamos recuar ao ano do nascimento: 1995. Nessa altura, a internet era um mundo desconhecido e os computadores um luxo tecnológico.

O Windows 3.1 ainda era o rei, acabava de nascer o Windows 95, navegar na Internet era com Netscape e o Google ainda era um sonho para os seus jovens criadores. Foi então que da Universidade de Aveiro saiu o SAPO: Servidor de Apontadores Portugueses Online.

Agregar conteúdos, desenvolver informação não está ao alcance de qualquer pessoa ou grupo. É necessário conhecimento, sensibilidade, disponibilidade e perseverança. Os seus fundadores acrescentaram, à altura, resiliência e mais tarde, a Portugal Telecom acrescentou globalidade. Hoje, nas mãos da Altice, o Sapo continua profícuo a servir aos portugueses cultura, conhecimentos e informação.

Em 2009 a órbita do Pplware cruzou-se com a do SAPO e cresceu a oferta de conteúdos de tecnologia num portal que era o pináculo no que toca a inovação e informação tecnológica em Portugal e para o mundo falado em português.

25 anos passados e o SAPO continua forte e tentacular. Muitos parabéns ao SAPO e a todos que fazem deste projeto um nome para Portugal.

25 anos, 25 momentos que fizeram a diferença tecnológica

Em 25 anos o mundo da tecnologia evoluiu substancialmente. Muitos utilizadores não compreendem hoje como seria o mundo sem o Google, por exemplo, ou sem os smartphones. Mas foi a época que deu estrutura à vida na tecnologia que nos salta nos bolsos, nas mãos, em casa ou no trabalho.

Assim, deixamos algumas efemérides do mundo da tecnologia e algumas da humanidade em geral que marcaram cada ano nos últimos 25 anos.