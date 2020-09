Precisa de um antivírus para Android? Instale o ESET Mobile Security

É comum pensar-se que os dispositivos móveis não necessitam de antivírus? Face à quantidade de ameaças que circulam, a decisão mais correta é mesmo ter um antivírus no seu sistema de forma a estar protegido.

De acordo com dados recentes, o ESET Mobile Security foi reconhecido no AV-Test como dos melhores softwares antivírus para Android.

A AV-TEST é uma organização independente líder em testes a produtos de segurança e utiliza uma das maiores coleções de amostras de malware digital do mundo para criar um ambiente do mundo real para testes internos altamente precisos.

De acordo com os últimos resultados, o ESET Mobile Security foi considerado dos melhores softwares antivírus para Android. A AV-Test avaliou 17 produtos de segurança móvel para Android, utilizando as suas configurações-padrão e as versões mais recentes de todos os produtos. Os testes centraram-se na deteção de malware e na usabilidade do produto, incluindo desempenho e falsos positivos.

Principais características do ESET Mobile Security

A aplicação ESET Mobile Security para Android também foi destacada por não ter impacto na duração da bateria ou por abrandar o dispositivo. As principais características da solução referenciada nos testes incluem:

Controlo da aplicação : Uma característica que permite, rejeita ou limita o acesso a determinadas aplicações;

: Uma característica que permite, rejeita ou limita o acesso a determinadas aplicações; Bloqueador de chamadas : Bloqueia chamadas a partir de números específicos ou desconhecidos;

: Bloqueia chamadas a partir de números específicos ou desconhecidos; Navegação segura: Proteção contra sites maliciosos e/ou phishing

Para Ricardo Neves, Marketing Manager na ESET Portugal…

os dispositivos móveis assumem cada vez mais importância no desempenho das nossas atividades digitais e é fundamental que os utilizadores tenham os seus dados pessoais e profissionais protegidos. Sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos pelas nossas soluções e pela capacidade de desenvolver tecnologia inovadora e de qualidade.

Se tem um dispositivo Android e procura um bom antivírus aqui tem uma sugestão. Como já analisamos, o ESET Mobile Security é muito mais que um antivírus para o seu Android.

ESET Mobile Security