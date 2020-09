Quando a Apple disse que o futuro estava no Wireless, no dia em que decidiu remover o jack de áudio do seu iPhone 7, o mundo riu-se em voz alta. Mas, hoje, sabemos que a empresa tinha razão. Do som ao carregamento, a maioria dos gadgets está agora preparada para esta realidade e ter uns auriculares com fios faz cada vez menos sentido.

Existem opções bastante caras e de grande qualidade neste universo, mas a concorrência feroz trouxe ao mercado opções muito acessíveis e, na verdade, a qualidade do som não foi esquecida e o delay é praticamente inexistente. É neste contexto que hoje lhe apresentamos os Haylou GT2S.

Earbuds Haylou GT2S, a qualidade de som ao melhor preço

Os earbuds apresentam-se como pequenos auriculares sem fios. Pequenas peças, com tecnologia capaz de reproduzir o som que vem de um qualquer dispositivo. Seja do smartphone, do PC ou até da TV.

Os Haylou GT2S são um produto com tecnologia TWS o que, resumidamente, permite que a reprodução em stereo aconteça de uma forma mais real, sem atrasos. Conta, além disso, com Bluetooth 5.0.

Este produto oferece uma autonomia de até 4 horas. No entanto, é importante referir que esta duração depende do volume da reprodução, e se está a ser reproduzida música ou se está em chamada. Além disso, com a caixa de transporte é possível carregar e expandir esta autonomia para mais 12 horas, sem recorrer à energia elétrica.

Adicionalmente, os Haylou GT2S são compatíveis com as assistentes de voz Siri, Google Assistant e até Xiao Ai. Suportam ainda conversação em stereo, isolamento de ruído e codificação AAC+DSP.

Preço e disponibilidade

Estes earbuds Haylou GT2S podem ser encontrados a um preço bastante reduzido, de apenas 16,99 € com envio gratuito.

Haylou GT2S