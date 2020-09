Foi no mês passado que foi lançado, pela Kalypso Media, um jogo que fará as delícias de todos os amantes de comboios, ferrovias e gestão de companhias ferroviárias que tenham consolas Playstation 4, Xbox One ou Nintendo Switch.

Isto, pois, Railway Empire Console Edition foi lançado para essas plataformas.

Por outro lado, existe um modo SandBox no qual o jogador se pode sentir livre das amarras financeiras. Neste modo, o dinheiro é infinito assim como a maior parte das construções e locomotivas se encontram desbloqueadas. É quase como se voltasse a casa do meu primo e pudesse construir a minha rede ferroviária sem qualquer restrição.

Por fim, o modo Free Mode é semelhante ao SandBox, mas com a diferença de apresentar objetivos que o jogador terá de alcançar.

Sinto, no entanto, que o jogo ganharia mais se o diagrama de importação e exportação de cada cidade fosse mais explicito.

Com a evolução do jogo, vamos também desbloqueando novas tecnologias e locomotivas que ajudam a tornar o negócio ainda mais profícuo.

Um dos principais problemas de Railway Empire, seja em que modo for, é (para os mais impacientes) o tempo que demora a rede a gerar lucro a sério. Entre a construção de linhas, estações e a criação de rotas para os comboios, ainda demora algum tempo até que o dinheiro comece a rolar e isso pode afastar alguns jogadores.

Modo SandBox, Cenários e Free Mode

O Modo Cenários coloca o jogador, tal como o nome indica, perante um certo cenário, para o qual tem objetivos concretos a alcançar.

Por outro lado, existe um modo SandBox no qual o jogador se pode sentir livre das amarras financeiras. Neste modo, o dinheiro é infinito assim como a maior parte das construções e locomotivas se encontram desbloqueadas. É quase como se voltasse a casa do meu primo e pudesse construir a minha rede ferroviária sem qualquer restrição.

Por fim, o modo Free Mode é semelhante ao SandBox, mas com a diferença de apresentar objetivos que o jogador terá de alcançar.

O equilíbrio financeiro entre o gasto e a receita é ténue e as nossas decisões terão de ser bem ponderadas.

O jogador vai construindo a sua rede ferroviária (rails e estações) e criando rotas para os seus comboios o que parece simplista em demasia. E acaba por ser, pois cada cidade, cada quinta, cada fábrica por onde a linha de comboio passa tem necessidades específicas assim como produz algo. Dessa forma, para tornar a nossa companhia como a mais rentável e mais respeitada, teremos de ter as necessidades e produções de cada local em conta.

O jogo tem uma componente de gestão financeira bastante simplista, o que ajuda o jogador a focar-se na parte engraçada que é a construção de estações, e rotas e de comboios. Não existe uma micro gestão mais profunda das finanças e transações comerciais, o que poderia vir a revelar-se mais empolgante e exigente.

Um aspeto a ter em conta com o passar dos anos é o fato de, à medida que as nossas rotas vão chegando mais longe, as cidades vão também evoluindo (em população, indústria e comércio) e isso faz com que as suas necessidades e capacidade de produção também vão evoluindo.

Sinto, no entanto, que o jogo ganharia mais se o diagrama de importação e exportação de cada cidade fosse mais explicito.

Com a evolução do jogo, vamos também desbloqueando novas tecnologias e locomotivas que ajudam a tornar o negócio ainda mais profícuo.

Um dos principais problemas de Railway Empire, seja em que modo for, é (para os mais impacientes) o tempo que demora a rede a gerar lucro a sério. Entre a construção de linhas, estações e a criação de rotas para os comboios, ainda demora algum tempo até que o dinheiro comece a rolar e isso pode afastar alguns jogadores.

Modo SandBox, Cenários e Free Mode

O Modo Cenários coloca o jogador, tal como o nome indica, perante um certo cenário, para o qual tem objetivos concretos a alcançar.

Por outro lado, existe um modo SandBox no qual o jogador se pode sentir livre das amarras financeiras. Neste modo, o dinheiro é infinito assim como a maior parte das construções e locomotivas se encontram desbloqueadas. É quase como se voltasse a casa do meu primo e pudesse construir a minha rede ferroviária sem qualquer restrição.

Por fim, o modo Free Mode é semelhante ao SandBox, mas com a diferença de apresentar objetivos que o jogador terá de alcançar.

Apesar de ser uma pista apenas com um único carril, aquele pack do meu primo até já tinha modelos de edifícios e de pessoas (em cartão) para dar envolvência. Era simplesmente delicioso ver o comboio (movido a pilhas) a avançar pelas pradarias, vales, montanhas e cidades que inventávamos.

Ao crescer esse gosto esmoreceu um pouco até surgir Railwoad Tycoon, o primeiro jogo que me permitia fazer aquilo tudo (e muito mais). Devo confessar que foram mais horas passadas a jogar Railroad Tycoon que as que devia, mas o jogo era simplesmente viciante… na tentativa de criar a melhor e mais rentável companhia ferroviária e que satisfizesse as necessidades das cidades por onde passava.

Este ano, as consolas receberam um seguidor espiritual de Railroad Tycoon: Railway Empire. O Pplware já experimentou a versão para Xbox One.

Tal como em Railroad Tycoon, Railway Empire tem o mesmo objetivo: gerir uma companhia ferroviária. Mas, claro está, com muito mais sofisticação e complexidade.

Modo Campanha

O jogo apresenta vários modos de jogo. Por um lado existe o Modo Campanha que nos coloca na mão uma companhia ferroviária em crescimento. No decorrer da campanha, o jogo vai-nos apresentando vários objetivos e desafios (como por exemplo o clima) enquanto nos vai lançando também com vários obstáculos.

O equilíbrio financeiro entre o gasto e a receita é ténue e as nossas decisões terão de ser bem ponderadas.

O jogador vai construindo a sua rede ferroviária (rails e estações) e criando rotas para os seus comboios o que parece simplista em demasia. E acaba por ser, pois cada cidade, cada quinta, cada fábrica por onde a linha de comboio passa tem necessidades específicas assim como produz algo. Dessa forma, para tornar a nossa companhia como a mais rentável e mais respeitada, teremos de ter as necessidades e produções de cada local em conta.

O jogo tem uma componente de gestão financeira bastante simplista, o que ajuda o jogador a focar-se na parte engraçada que é a construção de estações, e rotas e de comboios. Não existe uma micro gestão mais profunda das finanças e transações comerciais, o que poderia vir a revelar-se mais empolgante e exigente.

Um aspeto a ter em conta com o passar dos anos é o fato de, à medida que as nossas rotas vão chegando mais longe, as cidades vão também evoluindo (em população, indústria e comércio) e isso faz com que as suas necessidades e capacidade de produção também vão evoluindo.

Sinto, no entanto, que o jogo ganharia mais se o diagrama de importação e exportação de cada cidade fosse mais explicito.

Com a evolução do jogo, vamos também desbloqueando novas tecnologias e locomotivas que ajudam a tornar o negócio ainda mais profícuo.

Um dos principais problemas de Railway Empire, seja em que modo for, é (para os mais impacientes) o tempo que demora a rede a gerar lucro a sério. Entre a construção de linhas, estações e a criação de rotas para os comboios, ainda demora algum tempo até que o dinheiro comece a rolar e isso pode afastar alguns jogadores.

Modo SandBox, Cenários e Free Mode

O Modo Cenários coloca o jogador, tal como o nome indica, perante um certo cenário, para o qual tem objetivos concretos a alcançar.

Por outro lado, existe um modo SandBox no qual o jogador se pode sentir livre das amarras financeiras. Neste modo, o dinheiro é infinito assim como a maior parte das construções e locomotivas se encontram desbloqueadas. É quase como se voltasse a casa do meu primo e pudesse construir a minha rede ferroviária sem qualquer restrição.

Por fim, o modo Free Mode é semelhante ao SandBox, mas com a diferença de apresentar objetivos que o jogador terá de alcançar.

O Pplware já apanhou o comboio e venham ver o que achámos.

Uma das minhas brincadeiras favoritas de pequeno e que me levava horas a fio, era a de criar trajetos com um pista de comboios que um primo meu tinha.

Apesar de ser uma pista apenas com um único carril, aquele pack do meu primo até já tinha modelos de edifícios e de pessoas (em cartão) para dar envolvência. Era simplesmente delicioso ver o comboio (movido a pilhas) a avançar pelas pradarias, vales, montanhas e cidades que inventávamos.

Ao crescer esse gosto esmoreceu um pouco até surgir Railwoad Tycoon, o primeiro jogo que me permitia fazer aquilo tudo (e muito mais). Devo confessar que foram mais horas passadas a jogar Railroad Tycoon que as que devia, mas o jogo era simplesmente viciante… na tentativa de criar a melhor e mais rentável companhia ferroviária e que satisfizesse as necessidades das cidades por onde passava.

Este ano, as consolas receberam um seguidor espiritual de Railroad Tycoon: Railway Empire. O Pplware já experimentou a versão para Xbox One.

Tal como em Railroad Tycoon, Railway Empire tem o mesmo objetivo: gerir uma companhia ferroviária. Mas, claro está, com muito mais sofisticação e complexidade.

Modo Campanha

O jogo apresenta vários modos de jogo. Por um lado existe o Modo Campanha que nos coloca na mão uma companhia ferroviária em crescimento. No decorrer da campanha, o jogo vai-nos apresentando vários objetivos e desafios (como por exemplo o clima) enquanto nos vai lançando também com vários obstáculos.

O equilíbrio financeiro entre o gasto e a receita é ténue e as nossas decisões terão de ser bem ponderadas.

O jogador vai construindo a sua rede ferroviária (rails e estações) e criando rotas para os seus comboios o que parece simplista em demasia. E acaba por ser, pois cada cidade, cada quinta, cada fábrica por onde a linha de comboio passa tem necessidades específicas assim como produz algo. Dessa forma, para tornar a nossa companhia como a mais rentável e mais respeitada, teremos de ter as necessidades e produções de cada local em conta.

O jogo tem uma componente de gestão financeira bastante simplista, o que ajuda o jogador a focar-se na parte engraçada que é a construção de estações, e rotas e de comboios. Não existe uma micro gestão mais profunda das finanças e transações comerciais, o que poderia vir a revelar-se mais empolgante e exigente.

Um aspeto a ter em conta com o passar dos anos é o fato de, à medida que as nossas rotas vão chegando mais longe, as cidades vão também evoluindo (em população, indústria e comércio) e isso faz com que as suas necessidades e capacidade de produção também vão evoluindo.

Sinto, no entanto, que o jogo ganharia mais se o diagrama de importação e exportação de cada cidade fosse mais explicito.

Com a evolução do jogo, vamos também desbloqueando novas tecnologias e locomotivas que ajudam a tornar o negócio ainda mais profícuo.

Um dos principais problemas de Railway Empire, seja em que modo for, é (para os mais impacientes) o tempo que demora a rede a gerar lucro a sério. Entre a construção de linhas, estações e a criação de rotas para os comboios, ainda demora algum tempo até que o dinheiro comece a rolar e isso pode afastar alguns jogadores.

Modo SandBox, Cenários e Free Mode

O Modo Cenários coloca o jogador, tal como o nome indica, perante um certo cenário, para o qual tem objetivos concretos a alcançar.

Por outro lado, existe um modo SandBox no qual o jogador se pode sentir livre das amarras financeiras. Neste modo, o dinheiro é infinito assim como a maior parte das construções e locomotivas se encontram desbloqueadas. É quase como se voltasse a casa do meu primo e pudesse construir a minha rede ferroviária sem qualquer restrição.

Por fim, o modo Free Mode é semelhante ao SandBox, mas com a diferença de apresentar objetivos que o jogador terá de alcançar.

