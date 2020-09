Tecnológica Portuguesa E-goi oferece plano para reerguer PMEs

Depois de ter ajudado mais de 400 empresas durante o confinamento a divulgarem os seus negócios, a E-goi, empresa de Matosinhos que desenvolve tecnologia para marketing, avança agora com o Social One.

A E-goi é uma empresa sediada em Matosinhos especializada no desenvolvimento de tecnologias para marketing. Depois de ter ajudado mais de 400 empresas durante o confinamento a divulgarem os seus negócios, a empresa avança agora com o Social One, um plano 100% grátis que vem acompanhado de uma reestruturação completa de todo o modelo de negócio.

O novo enquadramento económico das empresas gerado pela pandemia foi, de acordo com CEO da empresa, Miguel Gonçalves, o principal motivo da mudança:

Entendemos que precisávamos ser nós a dar o primeiro passo e a criar soluções de preços mais justas, adaptadas ao novo cenário e ao bolso da esmagadora maioria das empresas.

Adianta ainda que “o novo modelo de negócio está preparado para que as empresas paguem apenas por aquilo que realmente precisam”.

Através desta oferta, já disponível no site da empresa, qualquer PME tem a possibilidade de utilizar gratuitamente formulários e landing pages para captar contactos e oportunidades de negócio. Além disso, estão disponíveis ferramentas de comunicação como o email marketing e notificações push para browsers com envios ilimitados, e possibilidade de criar e agendar posts em várias redes sociais em simultâneo.

A E-goi destaca-se hoje por ser a empresa que mais cresceu em número de colaboradores e está colocada entre 100 melhores empresas para trabalhar. De referir ainda que conta já com mais de meio milhão de utilizadores que usam a tecnologia portuguesa em mais de 40 países.