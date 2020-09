Uma das formas de disseminação de informação (seja ela verdadeira ou falsa) passa hoje muito pela sua partilha através das aplicações de mensagens, como é o caso do Messenger ou do WhatsApp. No WhatsApp, por exemplo, o limite de encaminhamento de mensagens já está ativo há algum tempo e os resultados revelaram-se muito positivos no que respeita à propagação de notícias falsas.

Agora o Facebook prepara-se para avançar com algo semelhante para o Messenger.

Messenger terá limites de encaminhamento de mensagens

O Facebook anunciou hoje que vai passar a limitar o encaminhamento de mensagens na plataforma Messenger. Isto surge como parte dos seus esforços contínuos para fornecer às pessoas uma experiência de mensagens mais segura e privada.

Assim, a partir desta alteração, uma mensagem apenas pode ser encaminhada no máximo a 5 pessoas ou grupos de uma vez.

Ao limitar o encaminhamento de mensagens, a disseminação de informações incorretas, como as fake news, desacelera de forma substancial. Segundo dados relativos ao WhatsApp, esta limitação reduziu em 70% a partilha de mensagens virais, em apenas um mês de existência.

Fundamental em tempos de pandemia e eleições

Segundo o Facebook, esta ação surge numa altura crucial para o mundo. Além das notícias falsas e que podem até ser prejudiciais para o combate à pandemia que o mundo atravessa, este é um ano de eleições para os Estados Unidos (e outros países), algo que também pode ser influenciado por este tipo de partilhas.

A produção de conteúdos falsos gera milhões e influencia de forma real as ações de uma parte da população com acesso às novas tecnologias, mas que ainda assim tem uma grande iliteracia funcional relativamente a estas matérias.

Outras novidades no Facebook

Além desta notícia de combate à desinformação, o Facebook anunciou também que a ferramenta de transferência de fotos e vídeos da rede social passa a incluir os serviços do Dropbox e Koofr.

O Facebook permite que as pessoas possam fazer download da sua informação na rede social há mais de uma década. No início deste ano, o Facebook lançou, no entanto, uma ferramenta de transferência de fotos e vídeos com o Google Fotos. Assim, baseado no feedback dos utilizadores, decidiu expandir para mais serviços.