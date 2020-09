As ferramentas têm de evoluir e sendo o Edge um navegador com muito caminho a percorrer, nada como ter as ferramentas mais necessárias. Assim, a Microsoft está a equipar o Edge com uma nova ferramenta que permitirá capturar o ecrã de forma simples. Esta nova ferramenta ainda não está disponível, mas já apareceram imagens que mostram o potencial.

Pode parecer simplista demais, mas uma ferramenta para capturar ecrã deve ter alguns atributos, parece ser o que vai sair em breve para Windows.

Web Capture traz ao Microsoft Edge mais utilidade nas capturas de ecrã

Segundo o que podemos ver, o Web Capture está atualmente disponível em compilações do Edge Canary. A captura de imagens é quase uma tarefa diária para muitos utilizadores da Internet.

É útil para quando encontramos algo interessante e queremos apenas um “recorte” do que temos apresentado numa página web.

Vários navegadores têm já a sua própria ferramenta, para não terem de estar dependentes daquela que os sistemas operativos oferecem. Isto porque há aplicações integradas nos browsers que são um verdadeiro canivete suíço para captar, recortar e guardar um fragmento que nos interessou.

Para não ficar atrás, a empresa que desenvolve o Edge está a testar uma nova ferramenta, chamou-lhe Web Capture.

O utilitário foi identificado pelo blog italiano Aggiornamenti Lumia e pode ser acedida através do menu de três pontos no canto superior direito da janela do navegador. Após abrir a Web Capture, o utilizador pode recortar trechos de uma página web e copiar, salvar ou partilhá-los onde entender.

Conforme podemos ver, a ferramenta também pode mostrar uma pré-visualização do que foi captado, se desejar uma nova captura. A ferramenta Web Capture está atualmente disponível no Edge Canary apenas para alguns utilizadores. Atualmente faz parte de testes A/B e não se sabe quando o Web Capture chegará nas compilações estáveis ​​do Edge Chromium.

