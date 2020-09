Com o arranque da IFA 2020, são muitas as empresas tecnológicas que aproveitam para dar a conhecer ao mercado as suas novidades com lançamentos previstos para os próximos meses. A Intel acabou de dar a conhecer a sua nova linha de processadores de 11.ª Geração e a Asus aproveitou o mote para apresentar uma nova linha de computadores já equipados com processadores Intel Core de 11.ª geração e portáteis verificados pelos padrões Intel Evo.

No evento Built for Brilliance foram então dados a conhecer alguns dos novos mais finos e leves portáteis do mundo.

A aposta em processadores Intel de 11.ª geração

A ASUS apresentou uma nova linha completa de computadores, no evento Built for Brilliance que, como seria de esperar, decorreu online. Nesta nova linha de computadores o grande destaque vai para a integração dos novos processadores Intel Core de 11.ª Geração, desenhados para os padrões Intel Evo.

Entre os novos modelos portáteis apresentados, verificados pelos novos padrões Intel Evo, encontram-se o ZenBook Flip S (UX371), o ZenBook S (UX393), o ZenBook Pro 15 (UX535) e ainda o ExpertBook B9 (B9400). Além destes modelos, ainda foi apresentado um novo AiO PC e o Zen AiO (A5400/5200).

A ASUS é conhecida por ser líder em design e inovação nos PCs. Ano após ano, é a primeira a fornecer novos PCs a cada nova geração da Intel. A linha de portáteis deste ano cria novas experiências aos utilizadores, colocando a melhor tecnologia na ponta dos seus dedos. Ao disponibilizar aos utilizadores os mais recentes ecrãs, áudio, softwares e tecnologias de conectividade, a ASUS oferece incríveis inovações e mudanças na forma como os utilizadores se relacionam com os seus dispositivos.

| Afirmou Samson Hu, co-CEO da marca nos comentários de abertura do evento.

Equipados com os processadores Intel Core de 11.ª geração e com as novas gráficas Intel Iris Xe, os equipamentos portáteis batem recordes de desempenho nos modelos mais finos e leves. Além disso, possibilitam aos utilizadores as melhores experiências de produtividade, criação e criatividade, gaming, entretenimento e colaboração.

A nova geração de processadores da Intel aproveita o poder da tecnologia IA para atingir velocidades incomparáveis e desempenho inteligente diariamente. O suporte para Intel Wi-Fi 6 e Thunderbol 4 oferece conectividade rápida e de confiança. Além disso, As novas gráficas Intel Iris Xe oferecem desempenho gráfico de elevado nível e de última geração.

ZenBook Flip S UX371

O ZenBook Flip S UX371 é apelidado como o portátil com ecrã OLED 4K mais fino do mundo. Trata-se de um ecrã tátil OLED com tecnologia NanoEdge, que garante cores vivas e pretos profundos. O seu tamanho é 13,3″. No entanto, há uma opção também com ecrã de 13,3″, no entanto, é FullHD.

Vem então em duas versões, uma com o Intel Core i7-1165G7 e outra com Intel Core i5-1135G7. Existem também diferentes opções de memória RAM, de 8 ou 16 GB. De armazenamento as opções são as seguintes:

1 TB PCIe® NVMe™ 3.0 x4 M.2 SSD

256 GB / 512 GB PCIe® NVMe™ 3.0 x2 M.2 SSD

32 GB + 512 GB Intel® Optane™ Memory H10 with SSD

O teclado é “edge to edge”, ou seja, chega de uma ponta à outra da estrutura do computador e o touchpad é também numberpad. Tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e, finalmente, a bateria promete 15 horas de utilização, segundo indicação da marca.

ZenBook S UX393

O ZenBook S UX393 estará também disponível com processador Intel Core de 11.ª geração e com gráficas Intel Iris Xe. O ecrã, por sua vez, tem uma proporção de 3:2 oferecendo, portanto, uma maior área de trabalho.

Aliás, este é dos mais finos e leves portáteis com tal característica. Em concreto, pesa 1,35kg e tem uma espessura de 15,7mm.

Segundo a ASUS, o portátil dispõe de carregamento rápido e de uma bateria com longa duração.

ZenBook 14 UX435 e ZenBook Pro 15 (UX535)

“Portátil de 14 polegadas com ScreenPad mais pequeno do mercado”, estas são as palavras usadas pela marca para descrever este modelo ZenBook 14 UX435.

Além das características dos processadores e gráficas já referidas, este compacto e leve computador tem ecrã em 16:9.

O ScreenPad permite aceder a opções de forma mais rápida e intuitiva, melhorando assim a produtividade.

Já o ZenBook Pro 15 (UX535) oferece ecrã OLED 4K, mas ainda não integra processador Intel de 11.ª geração e a sua gráfica é NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

ExpertBook B9 B9400

ExpertBook B9 B9400 vem equipado com processador Intel Core de 11.ª geração e com gráfica Intel Iris X. Tem SSD duplo com suporte para RAID 0 e RAID 1.

A sua construção em liga de magnésio, de acordo com os padrões de durabilidade militar dos EUA, fazem com que seja um produto, além de poderoso, bastante resistente. Além disso, pesa apenas 880g.

Um dos destaques vai ainda para o seu sensor de proximidade e para a câmara de infravermelhos que funcionam em conjunto para o sistema de reconhecimento facial.

Preço e disponibilidade

Os novos modelos ASUS serão disponibilizados em breve no mercado português. Estarão, portanto, disponíveis na loja online oficial da marca e noutras lojas de revenda. Os preços serão divulgados na mesma altura.