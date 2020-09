Chegou o eMule! Passados 10 anos há uma nova versão

Ainda se lembram do eMule? Sim, aquela aplicação para “partilha de ficheiros” que era usada há uns anos. Pois é, o projeto ficou parado e a última versão, a 0.50a, tinha sido lançado em abril de 2010.

Agora, passados 10 anos, o projeto volta a mostrar que está vivo. Descarreguem e experimentem já a nova versão desta app.

O eMule voltou e com ele certamente que alguns irão fazer uma “viagem no tempo”. Esta era provavelmente das aplicações mais populares há 10 anos, mas com os novos serviços de streaming começou a perder popularidade. A verdade é que hoje em dia já não é tão comum descarregar um filme ou um álbum de música da Internet.

Mesmo assim, os responsáveis mostram que o projeto está vivo. A versão 0.60a está já disponível para sistemas com arquitetura de 32 bits e também para 64 bits. O anúncio foi feito no fórum do projeto aqui.

Principais novidades do “Novo” eMule…

Vários bugs corrigidos

As notificações de e-mail SMTP podem agora usar SSL

A implementação do Windows UPnP sofreu alterações

Pode-se usar o protocolo HTTPS para fazer download do server.met, nodes.dat, filtros IP e DLLs

O download pode ser feito através do fórum do eMule ou usando os links seguintes