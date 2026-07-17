Office 2024 por 15,5 € e os truques que poucos conhecem

Comprar software da Microsoft a preço de café tornou-se rotina para muitos leitores, e a GoodOffer24 volta a descer a fasquia: já é possível comprar a chave digital do Office 2024 por apenas 15,5 €, ou garantir uma chave original do Windows 11 Pro por 21,8 €. Mas hoje não ficamos pelos preços: reunimos também dicas menos óbvias para tirar partido real destas ferramentas.

Os Office 2024 Professional Plus custa 15,5 € e o Windows 11 Pro 21,8 € na GoodOffer24, com o código de desconto TT30 aplicado no checkout. São chaves digitais vitalícias, de ativação única, sem mensalidades. Mais abaixo encontra dicas pouco conhecidas do Word, Excel e Windows 11 Pro, além de uma secção dedicada a atalhos de teclado que aceleram o trabalho diário.

Porque é que o Office 2024 continua a fazer sentido em 2026

Num mercado dominado por subscrições, o Office 2024 Professional Plus mantém uma proposta simples: paga uma vez, usa para sempre. O pacote inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e Publisher, com as funções modernas do Excel que durante anos estiveram reservadas ao Microsoft 365, como XLOOKUP, LET, LAMBDA e as matrizes dinâmicas. Para quem trabalha offline, gere documentos sensíveis ou simplesmente recusa pagar todos os meses pelo mesmo software, é a via mais racional.

Dicas do Office 2024 que quase ninguém usa

No Word, Shift+F5 é uma máquina do tempo. Este atalho salta entre os últimos pontos onde escreveu ou editou. Melhor ainda: ao reabrir um documento guardado, o Word pergunta se quer voltar ao sítio exato onde ficou. Em relatórios de 40 páginas, poupa minutos de scroll por dia.

No Excel, a função TEXTSPLIT substitui horas de limpeza de dados. Recebeu uma coluna com "Nome;Email;Telefone" tudo junto? =TEXTSPLIT(A1;";") separa tudo em colunas num único passo, sem o assistente de texto clássico. Combine com VSTACK para empilhar tabelas de várias folhas numa só, algo que antes exigia copiar e colar em série.

Ainda no Excel, Ctrl+Shift+V cola apenas valores. É uma das novidades silenciosas desta geração do Office: acabou o ritual de colar, abrir o menu de opções e escolher "valores". Um atalho direto que os utilizadores intensivos vão sentir na primeira semana.

No PowerPoint, durante a apresentação, a tecla B escurece o ecrã e a tecla W coloca-o em branco. Ideal para recuperar a atenção da sala sem sair do modo de apresentação. E a transição Transformar (Morph) continua a ser a forma mais barata de conseguir animações de aspeto profissional sem tocar em ferramentas de vídeo.

Windows 11 Pro: o que a versão Home não lhe dá

A diferença de preço entre o Windows 11 Home e o Pro é mínima nas chaves digitais, mas as diferenças práticas são grandes. O Windows Sandbox, exclusivo do Pro, cria um ambiente descartável onde pode abrir aquele executável duvidoso sem qualquer risco para o sistema: fecha a janela e tudo desaparece. O BitLocker completo cifra o disco inteiro, essencial em portáteis que saem de casa. E o Pro pode funcionar como anfitrião de Ambiente de Trabalho Remoto, permitindo aceder ao PC de casa a partir de qualquer lugar sem software de terceiros.

Duas dicas rápidas transversais a qualquer edição: Win+V ativa o histórico da área de transferência, com os últimos itens copiados sempre à distância de um clique, e Win+H inicia o ditado por voz em qualquer campo de texto, com um reconhecimento de português surpreendentemente capaz.

Atalhos de mão para toda a suite Office

Há atalhos que valem por formações inteiras e funcionam de forma transversal no Word, Excel e PowerPoint. O mais subestimado é o F4, que repete a última ação executada: aplicou um sombreado a uma célula ou um estilo a um parágrafo? Selecione o próximo elemento e prima F4. O F12 abre diretamente o "Guardar como", sem passar pelos menus. No Excel, Alt+= insere uma soma automática instantânea, Ctrl+; escreve a data de hoje, Ctrl+Shift+; a hora atual e Ctrl+1 abre a formatação de células a partir de qualquer seleção. No Word, Ctrl+Shift+V cola texto limpo, sem arrastar formatações de páginas web. São gestos pequenos que, somados, mudam o ritmo de um dia de trabalho.

Preços e como ativar o desconto de 30%

Os valores abaixo já refletem o código TT30, inserido no momento do checkout:

Produto Preço com TT30 MS Office 2024 Professional Plus (chave digital) 15,5 € Windows 11 Pro OEM (chave digital vitalícia) 21,8 € Windows 11 Home OEM 17,9 € Windows 10 Pro OEM 16,8 € MS Access 2024 18,2 € Windows Server 2025 Standard 20,9 €

Para quem quer um pacote completo de manutenção, há ainda dois bundles com o CCleaner Professional (1 PC, 1 ano), estes com o código TT10: CCleaner + Windows 11 Pro por 37,5 € e CCleaner + Office 2024 Pro por 32,9 €.

Office 2024 Pro Plus por 15,5 € »

Windows 11 Pro por 21,8 € »

Como resgatar a chave digital

O processo demora poucos minutos. Após a compra, a chave chega por email. No caso do Office 2024, basta descarregar o instalador oficial a partir de setup.office.com, iniciar sessão com uma conta Microsoft e introduzir a chave. Para o Windows 11 Pro, a chave pode ser inserida durante uma instalação limpa ou em Definições, Sistema, Ativação, permitindo inclusive atualizar diretamente uma edição Home para Pro sem reinstalar nada.