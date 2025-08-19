Regresso às aulas: Office e Windows com descontos imperdíveis na Godeal24
O regresso às aulas é a altura ideal para atualizar o computador com as ferramentas certas. A Godeal24 está a lançar uma campanha de regresso às aulas que promete preços imbatíveis em Office 2021 Pro, Windows 11 Pro e muito mais. Com descontos que chegam aos 90%, os estudantes e profissionais podem garantir software essencial por valores nunca vistos.
Office 2021 Pro: produtividade total a partir de 26€
Para enfrentar trabalhos, relatórios e apresentações, nada melhor do que contar com o pacote Microsoft Office. Em vez dos habituais 239€, o Office 2021 Pro Plus pode agora ser ativado por apenas 31,25€.
Quem precisa de mais do que uma chave pode poupar ainda mais: o pack de cinco PCs fica a apenas 26€ por dispositivo.
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 31.25€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 59.50€ (Only70€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 81.75€ (Only05€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 130€ (Only 26€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 22.75€
- Office 2019 Pro Plus Key - 2 Keys – 42.25€ (Only 13€/Key)
- Office 2016 Pro Plus Key - 1 PC – 15.29€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 32.29€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 139.99€
Estes preços tornam o Office acessível a todos os orçamentos, seja para estudo, trabalho ou uso pessoal.
Windows 11 Pro por apenas 13€
Além do Office, a Godeal24 tem em promoção o Windows 11 Pro, ideal para quem procura segurança reforçada, multitasking inteligente e integração com o Teams. O preço? Apenas 13,25€ por chave individual.
Nos packs de várias ativações, o valor desce para menos de 11€ por PC.
- Win 11 Professional Key - 13.25€
- Win 11 Professional - 2 Keys - 24.75€ (Only38€/Key)
- Win 11 Professional - 3 Keys - 34.45€ (Only 48€/Key)
- Win 11 Professional - 5 Keys - 53.15€(Only 10.63€ /Key)
- Win 11 Home Key – 13.05€
- Win 11 Home - 2 Keys - 24.25€ (Only 13€/Key)
- Win 11 Home - 3 Keys - 34.05€ (Only 35€/Key)
- Win 11 Home - 5 Keys - 49.59€ (Only 92€/Key)
- Win 10 Professional Key - 8.25€
- Win 10 Home Key - 8.15€
Packs Office + Windows: poupança dupla
Para quem procura atualizar tudo de uma só vez, os bundles oferecem o melhor dos dois mundos. Com o cupão SGO62, é possível adquirir o Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus por apenas 42,29€. (Coupon Code "SGO62")
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 42.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle -34.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle - 34.24€
- Visio Professional 2021 - 1 PC - 22.97€
- Project Professional 2021 - 1 PC - 25.70€
Outras chaves com o cupão SGO50
- Access Professional 2021 - 1 PC – 22.36€
- Win Server 2025 Standard – 31.49€
- Win Server 2022 Standard - 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 14.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.81€
Maximize a poupança com licenças em volumes
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1400€ (apenas 28€/Key)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2700€ (apenas 27€/Key)
- Office 2019 Pro - 50 Keys – 950€ (apenas 19€/Key)
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (apenas 8€/Key)
- Win 11 Pro - 100keys – 750€ (apenas 7.5€/Key)
- Win 11 Home - 50 keys – 389€ (apenas 7.59€/Key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (apenas 6.99€/Key)
- Win 10 Pro - 50 Keys - 325€ (apenas 6.5€/Key)
- Win 10 Home - 50 Keys - 299.50€ (apenas 5.99€/Key)
Mais software com descontos até 70%
A campanha de regresso às aulas não se fica pelo Windows e Office. Também é possível encontrar utilitários essenciais:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime - 32.74€
- AWZ Screen Recorder - 1 Mac/Lifetime – 23.99€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime –21.99€
A Godeal24 conta com anos de experiência no setor, chaves com entrega imediata e suporte disponível 24/7. Na Trustpilot, soma uma classificação média de 4,8/5 estrelas, reflexo da confiança de milhares de clientes em todo o mundo.
Todos os produtos são ativáveis diretamente nos canais oficiais da Microsoft. Se algo não funcionar, a loja assegura a devolução do valor pago.
Como usar o cupão de desconto
- Adicionar o produto desejado ao carrinho.
- Inserir o código promocional
SGO62ou
SGO50no checkout.
- Selecionar “CWALLETCO” como método de pagamento e confirmar.
Aproveitar já a campanha
O regresso às aulas é o momento perfeito para atualizar o PC com ferramentas essenciais, a preços que dificilmente se repetirão. As promoções da Godeal24 são de tempo limitado, pelo que a recomendação é clara: aproveitar já antes que terminem.
Este artigo conta com o apoio da godeal24 na disponibilização das informações e/ou equipamentos.