Chave digital do Windows 11 Pro por 12,25 € e Office 2024 por 16,99 € na Godeal24
O verão é tradicionalmente a altura de renovar o setup: montar o PC novo, preparar o regresso ao trabalho ou equipar o portátil do curso. A Godeal24 aproveitou a época para lançar a Summer Sale, com a chave digital do Windows 11 Pro a 12,25 € e o Office 2024 Pro Plus a 16,99 €, ambos em pagamento único e sem subscrições.
As contas justificam a atenção. Uma subscrição do Microsoft 365 Personal custa atualmente cerca de 99 € por ano no retalho nacional, valor que se repete a cada renovação. Em contrapartida, as chaves digitais vendidas na Godeal24 pagam-se uma única vez e ficam associadas ao equipamento de forma permanente. Para estudantes, freelancers e pequenas equipas, a diferença ao fim de dois ou três anos é substancial.
Office em pagamento único: chaves digitais desde 16,99 €
O Office 2024 Pro Plus é a edição perpétua mais recente da suite, com suporte oficial garantido até outubro de 2029. Inclui Word, Excel, PowerPoint e Outlook nas versões completas de computador. Além disso, quem precisa de equipar várias máquinas encontra no pack de 3 PCs o custo unitário mais baixo da campanha.
- Office 2024 Pro Plus (1 PC) por 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus (3 PCs) por 39,99 €, ou seja, 13,33 € por PC
- Office 2021 Pro Plus (1 PC) por 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus (2 chaves) por 54,25 €, 27,13 € por chave
- Office 2021 Pro Plus (3 chaves) por 76,25 €, 25,42 € por chave
- Office 2021 Pro Plus (5 PCs) por 124,00 €, 24,80 € por PC
- Office 2019 Pro Plus (1 PC) por 24,75 €
Para quem trabalha em macOS ou prefere as edições domésticas, a campanha inclui igualmente estas opções:
- Office 2021 Home and Business para Mac por 44,99 €
- Office 2021 Home and Business (2 Macs) por 86,99 €, cerca de 43,50 € por Mac
- Office 2024 Home para PC/Mac por 139,99 €
- Office 2024 Home and Business para PC/Mac por 149,00 €
Um apontamento útil na escolha: o suporte principal do Office 2021 termina a 13 de outubro de 2026. Por isso, salvo necessidade específica de compatibilidade com hardware antigo, o Office 2024 a 16,99 € é a opção mais racional, já que custa menos e dura mais.
Windows 11 Pro por 12,25 €
Do lado do sistema operativo, o destaque vai para o Windows 11 Pro, que acrescenta face à edição Home ferramentas relevantes para trabalho e estudo: encriptação BitLocker, Ambiente de Trabalho Remoto, virtualização Hyper-V e Windows Sandbox.
- Windows 11 Pro (1 chave) por 12,25 €
- Windows 11 Pro (2 chaves) por 24,25 €, 12,13 € por chave
- Windows 11 Pro (3 chaves) por 35,25 €, 11,75 € por chave
- Windows 11 Pro (5 chaves) por 53,25 €, 10,65 € por chave
- Windows 11 Home por 12,15 €
- Windows 10 Pro por 8,25 €
- Windows 10 Home por 8,15 €
Sobre o Windows 10, convém ter presente o calendário: as atualizações de segurança alargadas para consumidores terminam a 13 de outubro de 2026, precisamente a mesma data do fim do suporte do Office 2021. Desta forma, as chaves digitais do Windows 10 fazem sentido apenas para hardware antigo incompatível com o Windows 11, e como solução transitória.
Para ambientes empresariais e servidores, a campanha abrange ainda estas edições:
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC por 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC por 12,88 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC por 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard por 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter por 31,99 €
Bundles com o código SGO62: PC completo desde 28,15 €
Quem parte do zero encontra nos bundles a poupança mais expressiva. Numa única compra, com o código SGO62 aplicado no checkout, o sistema operativo e a suite de produtividade ficam resolvidos de uma vez.
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus por 28,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus por 28,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus por 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus por 37,99 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus por 37,99 €
Ferramentas complementares em promoção
A Summer Sale estende-se ainda a utilitários conhecidos de manutenção, PDF e transferências:
- Ashampoo PDF Pro 5 por 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 por 17,69 €
- AdGuard (3 dispositivos, vitalício) por 32,74 €
- EaseUS Video Downloader (vitalício) por 30,00 €
- EaseUS Disk Copy Pro (1 mês) por 13,93 €
- Internet Download Manager (1 PC, vitalício) por 21,99 €
- IObit Advanced SystemCare 19 Pro (1 PC) por 25,59 €
A lista completa de utilitários em desconto está disponível na página de ferramentas da campanha.
Antes de comprar: duas verificações que evitam dores de cabeça
Primeiro, confirme que o computador cumpre os requisitos do Windows 11, nomeadamente TPM 2.0, Secure Boot e processador suportado. A verificação faz-se em segundos com a aplicação PC Health Check da Microsoft. De seguida, após a compra, guarde o email com a chave digital e o comprovativo num local seguro, uma vez que a ativação futura, por exemplo após formatar o disco, pode voltar a exigir esses dados. A ativação em si é direta: em Definições, Sistema, Ativação, basta introduzir a chave recebida.
Porquê a Godeal24
A entrega é digital e imediata: a chave chega por email logo após a compra, sem portes nem esperas. A loja disponibiliza apoio ao cliente antes e depois do pagamento, útil para dúvidas de instalação ou ativação, e soma milhares de avaliações no Trustpilot com uma classificação média elevada. Em caso de necessidade, o contacto direto é service@godeal24.com.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.