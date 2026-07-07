Chave digital do Windows 11 Pro por 12,25 € e Office 2024 por 16,99 € na Godeal24

O verão é tradicionalmente a altura de renovar o setup: montar o PC novo, preparar o regresso ao trabalho ou equipar o portátil do curso. A Godeal24 aproveitou a época para lançar a Summer Sale, com a chave digital do Windows 11 Pro a 12,25 € e o Office 2024 Pro Plus a 16,99 €, ambos em pagamento único e sem subscrições.

As contas justificam a atenção. Uma subscrição do Microsoft 365 Personal custa atualmente cerca de 99 € por ano no retalho nacional, valor que se repete a cada renovação. Em contrapartida, as chaves digitais vendidas na Godeal24 pagam-se uma única vez e ficam associadas ao equipamento de forma permanente. Para estudantes, freelancers e pequenas equipas, a diferença ao fim de dois ou três anos é substancial.

Office em pagamento único: chaves digitais desde 16,99 €

O Office 2024 Pro Plus é a edição perpétua mais recente da suite, com suporte oficial garantido até outubro de 2029. Inclui Word, Excel, PowerPoint e Outlook nas versões completas de computador. Além disso, quem precisa de equipar várias máquinas encontra no pack de 3 PCs o custo unitário mais baixo da campanha.

Para quem trabalha em macOS ou prefere as edições domésticas, a campanha inclui igualmente estas opções:

Um apontamento útil na escolha: o suporte principal do Office 2021 termina a 13 de outubro de 2026. Por isso, salvo necessidade específica de compatibilidade com hardware antigo, o Office 2024 a 16,99 € é a opção mais racional, já que custa menos e dura mais.

Windows 11 Pro por 12,25 €

Do lado do sistema operativo, o destaque vai para o Windows 11 Pro, que acrescenta face à edição Home ferramentas relevantes para trabalho e estudo: encriptação BitLocker, Ambiente de Trabalho Remoto, virtualização Hyper-V e Windows Sandbox.

Sobre o Windows 10, convém ter presente o calendário: as atualizações de segurança alargadas para consumidores terminam a 13 de outubro de 2026, precisamente a mesma data do fim do suporte do Office 2021. Desta forma, as chaves digitais do Windows 10 fazem sentido apenas para hardware antigo incompatível com o Windows 11, e como solução transitória.

Para ambientes empresariais e servidores, a campanha abrange ainda estas edições:

Bundles com o código SGO62: PC completo desde 28,15 €

Quem parte do zero encontra nos bundles a poupança mais expressiva. Numa única compra, com o código SGO62 aplicado no checkout, o sistema operativo e a suite de produtividade ficam resolvidos de uma vez.

Ferramentas complementares em promoção

A Summer Sale estende-se ainda a utilitários conhecidos de manutenção, PDF e transferências:

A lista completa de utilitários em desconto está disponível na página de ferramentas da campanha.

Antes de comprar: duas verificações que evitam dores de cabeça

Primeiro, confirme que o computador cumpre os requisitos do Windows 11, nomeadamente TPM 2.0, Secure Boot e processador suportado. A verificação faz-se em segundos com a aplicação PC Health Check da Microsoft. De seguida, após a compra, guarde o email com a chave digital e o comprovativo num local seguro, uma vez que a ativação futura, por exemplo após formatar o disco, pode voltar a exigir esses dados. A ativação em si é direta: em Definições, Sistema, Ativação, basta introduzir a chave recebida.

Porquê a Godeal24

A entrega é digital e imediata: a chave chega por email logo após a compra, sem portes nem esperas. A loja disponibiliza apoio ao cliente antes e depois do pagamento, útil para dúvidas de instalação ou ativação, e soma milhares de avaliações no Trustpilot com uma classificação média elevada. Em caso de necessidade, o contacto direto é service@godeal24.com.