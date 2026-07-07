Android Auto 17.2 traz o caos com bloqueios constantes e utilizadores revoltados

Como se começa a tornar hábito, uma nova versão do Android Auto traz novos problemas. O Android Auto 17.2 está a causar desconexões e encerramentos inesperados em diversos dispositivos Android. Os utilizadores relatam bloqueios constantes após a atualização.

O Android Auto 17.2 traz novamente o caos

O Android Auto está novamente no centro da controvérsia. Poucas semanas depois de a Google ter lançado várias correções para resolver os problemas de estabilidade que afetavam a plataforma desde março, uma nova atualização parece ter desencadeado outra onda de erros entre os utilizadores. As queixas começaram a multiplicar-se logo após o lançamento do Android Auto 17.2, versão distribuída a 3 de julho.

Desde então, inúmeros condutores têm relatado desconexões inesperadas, falhas repentinas de aplicações e até falhas que impedem o funcionamento normal do sistema durante a condução. De acordo com relatos partilhados em fóruns e comunidades, o problema afeta uma grande variedade de dispositivos Android e não parece estar ligado a uma marca específica.

Alguns utilizadores relatam que o Android Auto se desliga a cada poucos minutos, enquanto outros indicam que a aplicação bloqueia automaticamente ao reproduzir música, podcasts ou qualquer outro conteúdo áudio. A situação é especialmente frustrante porque ocorre apenas um mês depois do lançamento de uma atualização da Google especificamente concebida para corrigir erros de ligação.

Bloqueios constantes e utilizadores revoltados

Muitos condutores esperavam que os problemas tivessem ficado para trás, mas a chegada da versão 17.2 reacendeu as dúvidas sobre a estabilidade do sistema. Até ao momento, não existe uma explicação oficial para a causa exata das falhas. Também não é claro se o problema está exclusivamente relacionado com o Android Auto ou se pode ser influenciado por outras atualizações recentes do ecossistema Android.

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byu/Partian from discussion

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Na ausência de uma solução definitiva, alguns utilizadores optaram por regressar às versões anteriores do Android Auto. Vários relatos indicam que a reversão para a versão 17.0 pode reduzir ou eliminar erros em determinados dispositivos, embora esta medida não funcione em todos os casos e não garanta uma correção permanente.

A empresa já tomou conhecimento de alguns destes relatos, embora ainda não tenha confirmado se está a trabalhar numa correção específica para resolver o problema. Isto acontece numa altura delicada para o Android Auto, uma vez que a Google prepara grandes mudanças na interface inspiradas em sistemas concorrentes como o Apple CarPlay.