Android Auto 17.2 traz o caos com bloqueios constantes e utilizadores revoltados
Como se começa a tornar hábito, uma nova versão do Android Auto traz novos problemas. O Android Auto 17.2 está a causar desconexões e encerramentos inesperados em diversos dispositivos Android. Os utilizadores relatam bloqueios constantes após a atualização.
O Android Auto 17.2 traz novamente o caos
O Android Auto está novamente no centro da controvérsia. Poucas semanas depois de a Google ter lançado várias correções para resolver os problemas de estabilidade que afetavam a plataforma desde março, uma nova atualização parece ter desencadeado outra onda de erros entre os utilizadores. As queixas começaram a multiplicar-se logo após o lançamento do Android Auto 17.2, versão distribuída a 3 de julho.
Desde então, inúmeros condutores têm relatado desconexões inesperadas, falhas repentinas de aplicações e até falhas que impedem o funcionamento normal do sistema durante a condução. De acordo com relatos partilhados em fóruns e comunidades, o problema afeta uma grande variedade de dispositivos Android e não parece estar ligado a uma marca específica.
Alguns utilizadores relatam que o Android Auto se desliga a cada poucos minutos, enquanto outros indicam que a aplicação bloqueia automaticamente ao reproduzir música, podcasts ou qualquer outro conteúdo áudio. A situação é especialmente frustrante porque ocorre apenas um mês depois do lançamento de uma atualização da Google especificamente concebida para corrigir erros de ligação.
Bloqueios constantes e utilizadores revoltados
Muitos condutores esperavam que os problemas tivessem ficado para trás, mas a chegada da versão 17.2 reacendeu as dúvidas sobre a estabilidade do sistema. Até ao momento, não existe uma explicação oficial para a causa exata das falhas. Também não é claro se o problema está exclusivamente relacionado com o Android Auto ou se pode ser influenciado por outras atualizações recentes do ecossistema Android.
Na ausência de uma solução definitiva, alguns utilizadores optaram por regressar às versões anteriores do Android Auto. Vários relatos indicam que a reversão para a versão 17.0 pode reduzir ou eliminar erros em determinados dispositivos, embora esta medida não funcione em todos os casos e não garanta uma correção permanente.
A empresa já tomou conhecimento de alguns destes relatos, embora ainda não tenha confirmado se está a trabalhar numa correção específica para resolver o problema. Isto acontece numa altura delicada para o Android Auto, uma vez que a Google prepara grandes mudanças na interface inspiradas em sistemas concorrentes como o Apple CarPlay.
Está tudo a ficar demasiado complexo ou incompetente ou ambos.
Nada como um pouco de code vibing para espalhar magia.