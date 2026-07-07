Cocorico: 40 anos desde que o Citroën 2 CV vestiu a sua camisola tricolor

Entre as muitas edições icónicas, o Citroën 2 CV Cocorico ocupa um lugar especial. Lançado em 1986, num contexto de fervor desportivo e entusiasmo nacional, o automóvel simboliza tanto a criatividade da marca como a sua ligação única à cultura popular.

Há quase 80 anos que o 2 CV personifica o espírito da Citroën: um automóvel acessível e criativo, profundamente enraizado na vida dos franceses.

Produzido ao longo dos anos em inúmeras edições limitadas, conseguiu reinventar-se com sucesso, captando o espírito da época e as paixões coletivas. Entre estas edições icónicas, o 2 CV Cocorico ocupa um lugar especial.

Lançado em 1986, num contexto de fervor desportivo e entusiasmo nacional, simboliza tanto a criatividade da marca como a sua ligação única à cultura popular.

Quarenta anos depois, enquanto o mundo volta a vibrar ao ritmo do futebol durante o Mundial 2026, a Citroën celebra este património único.

Este aniversário é também uma oportunidade para reafirmar a ambição de manter vivo o espírito do 2 CV através de uma visão nova e voltada para o futuro.

Um 2CV nascido do espírito de uma época

Conforme contado pela Citroën, a ideia do 2 CV Cocorico surgiu em 1986, durante o Campeonato do Mundo de Futebol realizado no México.

Naquela altura, França estava a afirmar-se como uma das grandes nações do futebol e a gerar um entusiasmo popular sem precedentes.

A Citroën aproveitou este momento para conceber uma edição limitada capaz de captar essa energia coletiva.

Desenhado por Serge Gevin, o projeto baseava-se inicialmente na ideia de celebrar uma potencial vitória francesa e acompanhar o entusiasmo nacional.

Embora a seleção francesa tenha, no final, tido uma trajetória notável, designadamente ao derrotar a Itália e, posteriormente, o Brasil, o desfecho do torneio não correspondeu a essas esperanças, com uma derrota frente à Alemanha Ocidental a 25 de junho de 1986.

No entanto, o protótipo teve tanto sucesso que a Citroën decidiu lançar o 2 CV Cocorico no início de outubro, com uma produção de 1000 unidades, exclusivamente em França.

Esta decisão marcou um ponto de viragem no posicionamento desta versão, passando de um veículo diretamente ligado ao mundo do futebol para uma celebração mais ampla de França e da sua identidade.

Os elementos gráficos explicitamente ligados ao futebol foram, assim, removidos, permitindo uma interpretação mais intemporal do espírito tricolor.

Identidade visual reflete o espírito da Citroën

O 2 CV Cocorico destaca-se imediatamente graças ao seu estilo distinto, tornando-o um dos modelos mais reconhecíveis da gama.

Com a carroçaria na cor Blanc Meije, revela-se um design lateral arrojado, com um degradé azul, branco e vermelho que cobre as portas do veículo.

Este design gráfico, criado com grandes decalques na carroçaria e nas portas, confere ao automóvel uma presença visual única, realçada por características de estilo distintivas, incluindo os guarda-lamas traseiros na cor "Rouge Vallelunga" e as aberturas laterais no capô na cor "Bleu Cocorico".

Os detalhes complementam a personalidade forte: um emblema "2 CV Cocorico" em letras adesivas vermelhas à direita da abertura de ventilação e à esquerda na tampa da bagageira, uma capota branca, jantes a condizer e tampões de aço inoxidável provenientes do Dyane 6.

No interior, o ambiente é simultaneamente simples e distinto, com dois bancos corridos estofados em couro sintético estilo "Tep Jean" na cor "Sodalite Blue", uma referência a uma época passada e a um certo art de vivre.

Através desta abordagem, a Citroën demonstra a sua capacidade de transformar um modelo popular numa afirmação de estilo, mantendo-se fiel ao seu ADN de inovação e criatividade acessível.

Uma edição limitada que se tornou icónica

Baseado no 2 CV 6 Spécial, a versão de entrada de gama, o 2 CV Cocorico mantém os fundamentos técnicos que fizeram do modelo um sucesso: um motor de dois cilindros com 602 cm3 que desenvolve 29 cv, uma construção leve com menos de 600 kg e conforto de suspensão.

Com apenas 1000 unidades produzidas e vendidas até março de 1987 a um preço de 36.100 F, incluindo IVA, destinava-se a clientes que procuravam um veículo simples, económico e distinto.

Na altura, o seu sucesso comercial foi limitado, em grande parte devido ao seu posicionamento no mercado e às circunstâncias prevalecentes. De facto, a vitória francesa que inicialmente se esperava teria reforçado o seu apelo.

Em retrospetiva, esta receção mista faz agora parte do que o torna tão raro e lhe confere a sua aura. O 2 CV Cocorico tornou-se um modelo procurado por colecionadores e entusiastas da marca por representar uma época, um entusiasmo coletivo e uma certa visão de França.

Um símbolo intemporal da Citroën

Quarenta anos após o seu lançamento, o 2 CV Cocorico mantém todo o seu poder simbólico, personificando a liberdade, a simplicidade e a capacidade da Citroën de criar veículos em sintonia com o seu tempo, indo além da sua mera função como meio de transporte.

Através dele, expressa-se toda uma faceta da cultura popular francesa, que inclui a relação com o automóvel, o gosto por objetos únicos e o compromisso com os valores da partilha e do convívio.

Ao celebrar o 40.º aniversário do 2 CV Cocorico, a Citroën presta homenagem a um ícone que, muito além das suas especificações técnicas, continua a cativar a imaginação coletiva.