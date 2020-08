Huawei Watch Fit – o novo smartwatch com GPS, grande bateria e um design fora do comum

Já era esperado que a Huawei, em breve, apresentasse um novo smartwatch. Várias informações já haviam sido partilhadas, incluindo imagens, que hoje se revelam certeiras. Com um estilo completamente diferente de tudo o que já apresentou neste segmento, o Huawei Watch Fit chega com um ecrã retangular, a cores, que alguns até já chegaram a comparar com o Apple Watch.

Descubra mais sobre este novo modelo.

Huawei Watch Fit – o novo smartwatch Huawei

Foi através do site da Huawei para os Emirados Árabes Unidos que a empresa deu a conhecer o seu novo relógio inteligente. O Huawei Watch Fit destaca-se desde logo pelo seu design com ecrã retangular que alberga mais informação que os modelos mais comuns. Além disso, apresenta-se diferente de tudo aquilo que a marca já lançou antes neste segmento.

Além do ecrã retangular, com moldura metálica, ainda vem com uma bracelete em silicone e disponível em três cores: rosa/dourado, preto, verde-menta/prateado.

O ecrã AMOLED tem, portanto, 1,64″ com resolução HD de 456 x 280 píxeis. O vidro do ecrã é ligeiramente curvado nas extremidades (2.5D) O ecrã é tátil e ainda existe um botão físico na lateral com algumas funcionalidades associadas.

Estamos perante um modelo com 4 GB de armazenamento interno, tem Bluetooth 5.0 e é compatível com Android 5 ou superior e iOS 9 ou superior. Integra, além disso, GPS para monitorização das atividades físicas no exterior.

Atividades desportivas e sensores

Sendo à prova de água, até 5ATM, pode ser utilizado nalgumas atividades aquáticas, como natação. Ao todo, conta com 11 modos de desportos para monitorização, no entanto, é capaz de identificar 85 outras atividades. Além disso, dispõe de um “personal trainer virtual”, com vídeos demonstrativos de vários exercícios localizados.

Vem com o Huawei TruSleep 2.0, de monitorização do sono e indicação de alterações para melhorar a qualidade do sono ou alertar para problemas. Disponibiliza ainda, por exemplo, uma aplicação para registo do ciclo menstrual.

Além do sensor de batimentos cardíacos ainda vem com oxímetro SpO2, para medi a saturação de oxigénio no sangue.

Segundo a marca, a autonomia deste relógio pode chegar aos 10 dias de utilização com uma só carga.

Preço e disponibilidade

Não se sabe quando chegará a outros mercados, mas, para já, pode ser pré-reservado nos EAU por 399 Dirhams, cerca de 91 € à taxa de câmbio atual. As vendas iniciam-se a 3 de setembro.