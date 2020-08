É oficial: Samsung Galaxy M51 com bateria de 7.000 mAh por apenas 360 euros

Depois dos rumores e leaks em torno de um suposto novo smartphone da Samsung com uma monstruosa bateria, agora é mesmo oficial!

A página da Samsung da Alemanha já pôs no ar o Galaxy M51 onde é confirmada a bateria de 7.000 mAh e ecrã AMOLED por apenas 360 euros.

Galaxy M51: um smartphone de gama média com uma poderosa bateria

O que já se suspeitava acabou mesmo por ser tornado oficial pela Samsung da Alemanha. A página incluiu o Samsung Galaxy M51 e confirmou vários dos detalhes que os recentes rumores e os leaks já previam.

Através da página oficial da marca no país europeu, verifica-se que este smartphone vai mesmo trazer uma monstruosa bateria de 7.000 mAh, que era um dos aspetos mais admiráveis que os rumores davam conta. Vem também com carregamento rápido de 25 W.

Além disso, o highlight vai também para o impressionante ecrã AMOLED de 6,7 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz. Conta ainda com um recorte Infinity-O onde aloja a câmara frontal de 32 MP.

Na parte superior há um espaço super fino destinado ao altifalante e a impressão digital é feita na lateral. Já a parte traseira é super brilhante e conta com um conjunto de quatro sensores de câmaras fotográficas.

Quatro poderosas câmaras fotográficas

Das câmaras fazem parte uma principal de 64 MP f/1.8, uma grande angular 123º de 12 MP f/2.2, uma macro de 5 MP f/2.4, e uma de profundidade de 5 MP f/2.4. Nas configurações da câmara, o utilizador terá à disposição várias funcionalidades, como o modo Live Focus, Panorama e Macro.

A página da Samsung da Alemanha partilhou também um registo fotográfico captado com este smartphone, dando uma ideia de como será a qualidade das fotografias conseguidas no dispositivo.

No interior, o Galaxy M51 conta com um processador Octa-core, mas sem divulgar o nome do fabricante ainda.

Os interessados têm apenas disponível a versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. É possível, no entanto, colocar um cartão microSD para expandir a memória até 512 GB.

Como seria de esperar, o equipamento vai trazer o sistema operativo Android, mas com uma interface de topo, sem ainda serem conhecidos mais detalhes.

Galaxy M51 já em pré-encomenda por 360 euros

Quando ao preço, o Samsung Galaxy M51 está marcado com o valor de 360 euros. Mas apesar de ainda não ter sido devidamente oficializado pela marca sul-coreana, já se encontra em pré-encomenda na página da Alemanha. Quem quiser encomendar agora conta com um prazo estimado de envio para 11 de setembro.

O smartphone deve chegar a outros países, mas ainda não é certo se haverá uma apresentação oficial ou se o equipamento fica conhecido já apenas desta forma. No entanto, com as características, achamos que seria digno ter um anúncio com maior visibilidade.

Este é um dispositivo para o mercado da Samsung, uma vez que é uma das suas ofertas mais poderosas dentro dos seus smartphones de gama média.