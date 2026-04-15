Ainda se perde a preencher o IRS? Pode ter ajuda gratuita!

A entrega do IRS provoca ansiedade em muitos contribuintes, pela complexidade que o preenchimento de todos aqueles anexos representa. Contudo, em Portugal, não é preciso enfrentar este processo sozinho.

Apesar de a declaração do IRS ser uma obrigação anual para os contribuintes portugueses, o seu preenchimento pode parecer intimidante, especialmente para quem tem pouca familiaridade com o portal das Finanças.

No entanto, existem vários apoios gratuitos disponíveis que tornam este processo muito mais simples e acessível a todos.

Além do IRS Automático, disponível no Portal das Finanças, que precisa apenas de ser confirmado e validado pelo contribuinte, há apoios mais diretos nos seguintes locais:

Espaços Cidadão;

Balcões das Finanças;

Juntas de Freguesia.

A lista dos locais onde pode pedir apoio ao preenchimento da declaração de IRS está disponível aqui.

Para dúvidas pontuais, existe ainda a linha telefónica da Autoridade Tributária e Aduaneira, através do número 217 206 707.

Atenção aos prazos e aos dados necessários!

Para aproveitar ao máximo qualquer um destes apoios, convém chegar preparado. O prazo de entrega decorre entre 1 de abril e 30 de junho, pelo que não é recomendável deixar para a última hora.

Além disso, é preciso o Número de Identificação Fiscal (NIF) e senha de acesso ao Portal das Finanças. Caso entregue a sua declaração de IRS em conjunto com outras pessoas (como o seu cônjuge ou filhos), precisará dos dados de acesso de todos.

Assim, preencher o IRS não tem de ser um processo stressante. Com os recursos disponíveis, alguns deles completamente gratuitos, qualquer contribuinte pode cumprir esta obrigação com tranquilidade.

Antes de qualquer atendimento, vale a pena visitar o guia oficial em gov.pt, onde estão reunidas as informações essenciais sobre o processo de entrega do IRS.