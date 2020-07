NVIDIA vale mais do que a Intel pela primeira vez desde sempre

A NVIDIA tem um bom motivo para festejar pois pela primeira vez na história vale mais do que a Intel. Este feito foi conseguido no encerramento do mercado de ações no dia 8 de julho, em que a fabricante da GeForce ficou à frente da rival.

No fecho do mercado, a NVIDIA acabou a valer 251, 31 mil milhões de dólares, enquanto que a Intel encerrou com o valor de 248,15 mil milhões de dólares.

Pela primeira vez, a NVIDIA vale agora mais do que a Intel

O mercado das ações encerrou na passada quarta-feira, dia 8 de julho, com um resultado inesperado e surpreendente. Pela primeira vez na história, a NVIDIA fechou a valer mais do que a concorrente Intel.

A fabricante dos sistemas GeForce acabou o dia a valer 251,31 mil milhões de dólares, cerca de 222 mil milhões de euros. Já a Intel encerrou o mercado das ações com 248,15 mil milhões de dólares, o que corresponde sensivelmente a 220 mil milhões de euros.

Para os leigos na matéria, esta diferença de 3,16 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) pode não parecer muito significativa. No entanto é realmente uma informação pertinente e um avanço para os investidores da NVIDIA.

Este resultado é bastante importante para a NVIDIA, mas os números também refletem os esforços da empresa americana, que tem promovido avidamente o desenvolvimento dos seus produtos.

Os novos equipamentos da marca devem investir em Machine Learning e Inteligência Artificial o que, por conseguinte, contribui para que mais acionistas se interessem pela empresa.

Atualmente cada ação da NVIDIA vale 408,64 dólares, cerca de 362 euros.

Por sua vez, a Intel é uma marca mais conhecida dos utilizadores, um verdadeiro ‘dinossauro’ da tecnologia. E de acordo com o site TechPowerUp, essa é a principal razão pela qual os investidores continuam a confiar e apostar na fabricante.

Mas a Intel continua a gerar muito mais receita do que a NVIDIA

No entanto é importante lembrar que estes valores não refletem o valor da empresa, pois nesse aspeto a Intel está num patamar bem mais superior.

Enquanto que a receita gerada pela NVIDIA ronda os 10,9 mil milhões de dólares (~9,6 mil milhões de euros), a Intel tem cerca de 7 vezes mais esse montante, com uma receita de 72 mil milhões de dólares (~64 mil milhões de euros).

Em suma, a NVIDIA está a passar uma excelente fase neste momento, mas ainda se encontra muito aquém da Intel naquilo que verdadeiramente define o valor de uma empresa.