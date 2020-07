A presença da Reciclagem no Windows 10 dá aos utilizadores uma garantia de que os ficheiros que eliminam são mantidos numa área onde podem ser recuperados. Esta é uma funcionalidade bem conhecida e a que muitos recorrem em caso de problemas.

Como nem todos pretendem manter o que eliminam neste estado temporário, a Microsoft criou uma opção extra no seu sistema para atalhar caminho. Assim, é possível apagar ficheiros no Windows 10 sem estes passarem pela Reciclagem.

Uma forma de evitar a reciclagem

Mesmo sendo uma funcionalidade que se queria de utilização temporária, a verdade é que muitos simplesmente acumulam ficheiros na Reciclagem. Esta não é limpa e assim estes vão apenas sendo ali mantidos a ocupar espaço necessário noutras áreas.

Há automatismos que se podem usar, mas que assim desvirtuam a sua utilização e a sua funcionalidade. O ideal é, em muitos casos, simplesmente fazer os ficheiros contornarem a Reciclagem e serem de imediato eliminados do Windows 10.

Apagar ficheiros de forma simples

Para ativarem esta opção e assim apagar de imediato os ficheiros, devem começar por clicar com o botão direito do rato em cima do ícone da Reciclagem. Isto irá abrir um menu de contexto, onde deverá ser escolhida a opção Propriedades.

De seguida, ena janela que será aberta neste momento, devem procurar a opção que indica que os ficheiros devem ser de imediato eliminados do Windows 10. Esta deverá estar inativa, estando em uso a opção com um tamanho máximo associado ao tamanho do disco presente.

Uma opção para usar no Windows 10

Ao ativarem esta opção, de imediato os ficheiros passam a ser de imediato eliminados sempre que o utilizador carregar no botão delete ou escolher a opção Eliminar. Devem ter este ponto presente, uma vez que os ficheiros deixam de poder ser recuperados.

Claro que os utilizadores podem entretanto usar a conhecida sequência de teclas Shift + Delete, mas este método é mais simples. Também é mais permanente e não requer se se esteja a memorizar qualquer sequência de teclas.