Um dos maiores problemas que o Android tem há vários anos é a fragmentação que este sistema tem. Muitos utilizadores não têm acesso a atualizações nos seus smartphones ou estas demoraram a chegar aos equipamentos dos utilizadores.

Com melhorias a serem apresentadas todos os anos, chegou agora a vez da Google apresentar dados recentes e fidedignos. Segundo a criadora do Android, a versão 10 deste sistema foi a que mais rapidamente foi adotada.

O Android está mais rápido a chegar aos smartphones

Foi numa publicação do seu blog do Android que a Google revelou dados recentes sobre a adoção do Android. Estes não são focados na utilização atual deste sistema, mas sim na velocidade de adoção das diferentes versões ao longo do tempo.

Os números apresentados revelaram contudo que as melhorias que a Google tem feito nas últimas versões têm dado resultado. A cada nova versão que é lançada esta é mais rapidamente adotada pelos utilizadores, o que revela que as marcas acompanham estas novas versões.

Google dá aos utilizadores as versões mais facilmente

De acordo com a Google, o Android 10 foi instalado em 100 milhões de dispositivos nos 4 meses seguintes ao seu lançamento, em setembro de 2019. Este valor torna-o 28% mais rápido do que a versão anterior demorou a atingir este valor.

A empresa acredita que esta taxa de adoção muito mais rápida se deve principalmente às melhorias que tem recebido ao longo dos anos. Falamos do Project Treble no Android Oreo ou do Project Mainline no Android 10, que facilita aos fabricantes criarem novas atualizações nos seus smartphones.

Uma realidade que fica longe de outras marcas

Apesar destes valores serem uma melhoria substancial no universo Android, estão decerto muito longe do que a Apple e o seu ecossistema conseguem. A fabricante do iPhone tem na mais recente versão do iOS uma taxa de atualização de 81%.

Os valores que a Google revelou são sem qualquer dúvida uma melhoria nos valores que no passado apresentou. As novas versões do Android estão a chegar mais cedo aos smartphones, também resultado de uma ação mais rápida dos fabricantes.